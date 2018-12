Dobitnice Novinarske nagrade „Srđan Aleksić“ za 2018. godinu su Đenana Kaminić-Puce sa televizije N1, novinarka Radia Slobodna Evropa Maja Nikolić i novinarka BH Radija 1 Mirela Huković-Hodžić.

Nagrade su im uručene danas u Sarajevu, na Međunarodni dan ljudskih prava, na svečanosti koju su povodom 70. godišnjice od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, organizirali Mreža za izgradnju mira i USAID-ov projekat PRO-Budućnost.



Uručena je i Mirovna nagrada, a ovogodišnji dobitnici su Jasminka Drino-Kirlić, aktivistkinja iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja i Osnovna škola „Dositej Obradović“ iz Doboja. Dobitnici specijalnih nagrada su Čedomir Glavaš, aktivista iz Bratunca i Kuća dobrih tonova iz Srebrenice.



Zamjenik ministrice za ljudska prava i izbjeglice BiH Predrag Jović je, obraćajući se prisutnima, kazao da je danas, na Međunarodni dan ljudskih prava, izuzetno važno da institucije u BiH, zajedno s građanima, šalju jedinstvenu poruku o uvažavanju prava svakog pojedinca i svake grupe.



- Da bismo pomogli da se čuje glas svih pojedinaca i grupa koje mogu doprinijeti napretku BiH, utemeljenom na razumijevanju perspektiva svakog pojedinca i grupe, Ministarstvo je podržalo Platformu za mir od same promocije do njenog usvajanja - kazao je Jović.



Podsjetio je da je ovaj dokument usvojen od Vijeća ministara BiH i oba doma Parlamentarne skupštine BiH, potpisan od udruženja žrtava rata, više od 70 općinskih načelnika, devet političkih stranaka, medija, Međureligijskog vijeća BiH i nevladinih organizacija.



- Drago nam je što danas svjedočimo dodjeli novinarske nagrade „Srđan Aleksić“ za odgovorno i profesionalno izvještavanje o marginaliziranim grupama u kontinuitetu i za razvoj društveno odgovornog novinarstva - kazao je Jović.



Izrazio je zadovoljstvo što je dodjeljena i Mirovna nagrada Mreže za izgradnju mira zaslužnim pojedincima i institucijama.



Zamjenica ambasadorice SAD-a u BiH Ellen Germain je napomenula da je Dan ljudskih prava prilika da se naglasi važnost poštivanja ljudskih prava i kontinuiranog pomirenja u BiH.



Dodala je da svi ljudi u ovoj zemlji trebaju imati iste šanse da učestvuju u svim sferama života.



- Način na koji neko društvo tretira svoje najugroženije članove mnogo govori o njemu. Diskriminacija je u BiH, nažalost, široko rasprostranjena. Mnogi građani susreću se s diskriminacijom u svim aspektima svakodnevnog života zbog svoje etničke pripadnosti, vjere, rodne pripadnosti ili zbog invaliditeta ili pripadnosti gay populaciji ili zbog toga što se zalažu za prava drugih ljudi - kazala je Germain.



Nadamo se, dodala je ona, da nagrada „Srđan Aleksić“ za hrabrost i građansku odgovornost podstiče novinare da promoviraju dostojanstvo ljudi, ljudska prava i da pomažu da se eliminišu stereotipi i nepovjerenje koji i dalje preovladavaju među ljudima u BiH.



Istaknula je da je Vlada Sjedinjenih Američkih Država u potpunosti predana podršci ljudskim pravima u BiH, ljudima u BiH, njihovim naporima na zaštiti ljudskih prava i promoviranju tolerancije i pomirenja.



Predstavnik Mreže za izgradnju mira i projekta PRO-Budućnost Aleksandar Žolja je izrazio zadvoljsto zbog toga što ovom događaju prisustvuju i učenici osnovnih i srednjih škola.



Napomenuo je da se dodjeljuju dvije nagrade - novinarska nagrada „Srđan Aleksić“ i Mirovna nagrada, želeći time da promoviraju te ljude, „da ih prepoznamo i motiviramo za daljnji rad“.



- Novinarsku nagradu „Srđan Aleksić“ dodjeljujemo u kontinuitetu već osam godina, kroz PRO-Budućnost petu godinu, motivirajući novinare i novinarke koji profesionalno rade svoj posao i ponekad su jedini saveznici marginaliziranim i ranjivim grupama, koji su marginalizirani kako u životu, tako i medijski - naveo je Žolja.



S druge strane, dodao je on, civilno društvo je jako bitno u promociji ljudskih prava i razvoju demokratije.



- Želimo također da nagradimo, kroz Mirovnu nagradu, mirovne aktiviste i aktivistkinje, kao i škole koje uče đake o ljudskim pravima, o vrijednostima mira, tolerancije - kazao je Žolja.



Jedna od dobitnica novinarske nagrade „Srđan Aleksić“ novinarka Maja Nikolić je kazala da se u svom poslu opredjelila izvještavati o ljudskim pravima, posebno o pravima djece.



Napomenula je da je po drugi put dobitnica nagrade „Srđan Aleksić“.



- Velika mi je čast što nosim nagrade ovog časnog čovjeka. Mislim da smo mi novinari posebno odgovorni u ovom medijskom sivilu širiti dobro, govoriti o dobru i boriti se za ljudska prava - poručila je Nikolić.





