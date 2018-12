Neopisivo tužno jučer je bilo posebno u Kasapovićima, u domu Mirnesa Hajrića, supruga i oca Azre i Alme, koje su poginule kada je na njih automobilom naletio pomahnitali Nermin Rustempašić.

Cijelu noć u bolnici



Prethodno je, kako smo saznali, Rustempašić satima pio u kafani, 400 metara od kuće Hajrića.



Reportere “Avaza“ ispred kuće dočekala je rodica nastradale Azre, u kući muk. Čekaju da se Mirnes vrati iz Sarajeva, gdje je u bolnici uz povrijeđenog četverogodišnjeg sina Eldara. Samo dvadesetak minuta poslije Mirnes je stigao kući i smogao snage da za naš list ispriča da se njegov sin nalazi na Intenzivnoj njezi.



Cijelu noć je otac bio u bolnici.



- Doktori kažu da je mali dobro – teškom mukom izgovara Hajrić.



Potom se još teže prisjeća kobne noći.



- Zvao sam Azru dva puta, da dođem po njih da ne hodaju. Ali, djeca su htjela da prošetaju do kuće. Sljedeće što sam čuo bilo je da je neko automobilom udario ženu i djecu. Te slike koje sam vidio nikada neću zaboraviti - priča on.



Njegova supruga Azra, kako su mu kazali doktori, na licu mjesta je ostala mrtva. Kćerku Almu su pokušali reanimirati, jer je davala znakove života.



Sin daje snagu



- Ni njoj nije bilo spasa. Valjda je tako trebalo da bude. Šta da kažem, bilo je određeno da nastradaju tako - dodaje otac očiju punih suza, ali ga održava snaga vjere.



Danas je dženaza Azri i Almi.



- Da mi makar ovo dijete preživi i bude dobro. On mi daje snagu da se borim i da budem jak - kaže na kraju Mirnes Hajrić.





