U Republici Srpskoj (RS) su u prvih šest mjeseci ove godine evidentirana 474 slučaja nasilja u porodici (156 krivičnih djela i 318 prekršaja), koje je počinilo 489 lica, nad 583 žrtve.

Arhiv / 24sata.info

Broj slučajeva nasilja je manji za 8,1 posto u odnosu na isti period 2017.godine, podaci su entitetske policije.



Podnesena su 152 izvještaja nadležnim tužilaštvima i 228 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, a izdato je 19 prekršajnih naloga.



Također, predloženo je 17 hitnih mjera zaštite i 37 zaštitnih mjera žrtava nasilja.



Prema spolu, počinioci nasilja su u 90,2 posto slučajeva bili muškarci, a najbrojniji učinioci su lica starosti od 31 do 40 godina (139 izvršilaca).



Evidentirano je i 13 maloljetnika koji su izvršili nasilje unutar porodice.



Kao žrtve nasilja u porodici evidentirana su i djeca do 7 godina starosti (16 slučajeva), djeca od 8 do 14 godina (27 žrtava), te maloljetnici od 15 do 18 godina (17 prijavljenih žrtava), navodi se u informaciji o stanju sigurnosti u RS za period januar-jun 2018. godine.

(FENA)