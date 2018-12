Danas će u većem dijelu naše zemlje preovladavati pretežno sunčano vrijeme. U centralnim i istočnim područjima Bosne sa maglom i niskim oblacima. Tokom poslijepodneva i u večernjim satima porast naoblake praćen kišom. U višim područjima Bosne i na planinama se očekuje snijeg. Vjetar u Bosni slab južni i jugozapadni, a u Hercegovini prije podne slaba bura, a poslije podne slab jugo. Dnevne temperature od 7 do 13, na jugu od 11 do 15 °C.

Arhiv / 24sata.info

U ponedjeljak u Bosni u jutarnjim satima i tokom prijepodneva pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom ili rosuljom. Na planinama i u višim područjima centralne i istočne Bosne sa slabim snijegom. U ostatku dana uglavnom bez padavina i postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini umjerena do pojačana bura. Jutarnje temperature od -2 do 4, na jugu od 3 do 9, a dnevne od 3 do 9, na jugu od 9 do 14 °C.



U utorak u centralnim i istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom ili susnježicom. U ostalim područjima naše zemlje pretežno sunčano. Jutarnje temperature od -5 do 1, na jugu od 1 do 7, a dnevne od 1 do 7, na jugu od 4 do 10 °C.



U srijeda u većem dijelu BiH pretežno sunčano. Porast naoblake očekuje se u večernjim satima. Padavine u noći sa srijede na četvrtak. Jutarnje temperature od -5 do 1, na jugu od 1 do 5, a dnevne od 1 do 7, na jugu od 5 do 10 °C.



U četvrtak oblačno vrijeme sa snijegom u većem dijelu Bosne. Padavine poslije podne, u većini područja, slaba i prestaju. U Hercegovini slaba kiša se očekuje u jutarnjim i večernjim satima. Jutarnje temperature od -5 do 1, na jugu od 1 do 6, a dnevne od 0 do 5, na jugu od 4 do 9 °C, prognoza je Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

(fena)