Jutros je u centralnim i istočnim područjima Bosne pretežno oblačno vrijeme, a u ostalim područjima vedro.

Arhiv / 24sata.info

Temperature zraka u 07 sati: Bjelašnica -6 stepeni, Livno i Sokolac -4, Ivan Sedlo -3, Banja Luka i Sanski Most -2, Sarajevo, Široki Brijeg, Srebrenica i Tuzla -1, Bijeljina, Doboj 1, Zvornik 2, Mostar i Trebinje 5, Bihać 7 i Neum 8 stepeni.



Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH danas će u većem dijelu naše zemlje preovladavati pretežno sunčano vrijeme. U centralnim i istočnim područjima Bosne sa maglom i niskim oblacima. Tokom poslijepodneva i u večernjim satima porast naoblake praćen kišom. U višim područjima Bosne i na planinama se očekuje snijeg.



Vjetar u Bosni slab južni i jugozapadni, a u Hercegovini prije podne slaba bura, a poslije podne slab jugo.



Dnevne temperature od 7 do 13, na jugu od 11 do 15 stepeni.



U Sarajevu sunčano. Jače naoblačenje praćeno kišom očekuje se prema kraju dana ili u večernjim satima. Dnevna temperatura oko 7 °C.

(FENA)