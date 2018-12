Problem zagađenosti zraka u Sarajevu, ali i drugim gradovima u BiH se ne može riješiti preko noći i za rješavanje tog problema je potrebno napraviti strategiju, kazao je Feni klimatolog Martin Tais, komentirajući problem zagađenosti zraka u bh. gradovima.

Tais je naglasio da je u principu jednostavno reći šta je rješenje za ovaj problem, ali ga je provesti malo teže.



- Suština je da moramo smanjiti emisiju zagađujućih materija, u Sarajevu posebno, te je prije svega potrebno ugalj izbaciti iz upotrebe. U ostalim gradovima također je potrebno smanjiti emisiju velikih postrojenja te je uskladiti sa okolinskim dozvolama - kazao je Tais.



Govoreći o problemu zagađenosti zraka u Sarajevu, Tais je naglasio da Vlada KS mora donijeti projekte - godišnje planove, te da se svake godine izdvoje pozamašna finansijska sredstava da bi se riješio ovaj problem.



- Potrebno je izbaciti ugalj iz grada Sarajeva, da se ubrza saobraćaj, da se vodi računa o vozilima koja su prosječne starosti 18 godina, jednostavno Vlada mora napravit strategiju i izvedbene godišnje planove i u svakom budžetu planirati najmanje 10 do 20 miliona KM za rješavanje pitanja prelaska na aleternativna goriva - smatra Tais.



On je mišljenja da nije rješenje uvođenje sistema saobraćaja 'par-nepar, već da je to samo "palijativna mjera".



- Treba liječiti uzrok, te stoga svi moraju imati strategiju smanjenja emisije zagađujućih materija - istakao je.



Napomenuo je da se posebno u Sarajevu već odavno grade visoki objekti koji zadržavaju cirkulaciju te da se takva praksa gradnje u narednom periodu treba zabranjivati.



- Sarajevo ima cirkulaciju dolinom Miljacke, međutim, visoki objekti zadržavaju cirkulaciju i stanje bi moglo biti daleko bolje da nije tako. U narednom periodu treba to zabranjivati i ne može se graditi gdje neko poželi da sagradi 100 metara visoku zgradu - kazao je Tais.



Dodao je da je nekad urbanističkim planovima bilo dozvoljeno da spratnost objekta može biti samo četiri sprata, međutim poslije rata su napravljeni visoki objekti.



- Pored toga u Sarajevu imate oko 100.000 domova koji koriste čvrsta goriva. Mora se zabraniti grijanje na ovakav način i mora se kontrolirati gradnja novih objekata. Moramo uvesti red ako hoćemo da živimo u ovom gradu - kazao je Tais u razgovoru za Fenu.





