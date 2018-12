Zagrebačka policija je u koordinaciji s USKOK-om osumnjičila 14 krijumčara, uključujući Pakistanca i dvoje Afganistanaca, da su u protekla četiri mjeseca iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku i dalje u Sloveniju i Italiju prebacili najmanje 119 osoba i pritom zaradili barem 64.000 eura, objavili su u petak policija i USKOK-om.

Foto: Fena

Višemjesečnim kriminalističkim istraživanjem obuhvaćeno je jedanaest hrvatskih državljana, dvoje državljana Afganistana od kojih je jedan tražitelj azila i jedan državljanin Pakistana, također azilant.



Terete ih za protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske Unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma, u sastavu zločinačke organizacije, javlja Hina.



Policija je utvrdila da je 14 osumnjičenih, u dobi od 20 i 47 godina, među kojima je i jedna žena, od kraja jula do sredine listopada u najmanje 13 navrata prokrijumčarilo 119 osoba.



Osumnjičenici su, navodno, u skladu sa svojom ulogom u zločinačkom udruženju organizirali i pomagali strancima da izbjegavajući graničnu kontrolu prijeđu iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku na području Karlovačke i Ličko-senjske županije. Tu su ih preuzimali vozači koji su ih osobnim i teretnim vozilima uz korištenje jedne ili više prethodnica prevozili do Zagreba, gdje su ih smještali u unajmljene prostore te zatim dalje prevozili do granice sa Slovenijom, na području Primorsko-goranske i Krapinsko-zagorske županije.



Drugi članovima zločinačkog udruženja potom su, izbjegavajući graničnu kontrolu, migrante prebacivali u Sloveniju i Italiju.



Trinaest pripadnika krijumčarske organizacije uhićeno je u srijedu i četvrtak, u koordiniranoj operativnoj akciji kodnog imena 'RUTA 2', na području zagrebačke i primorsko-goranske policije, dok se još traga za jednim osumnjičenim hrvatskim državljaninom.



Osumnjičenima je u pretragama oduzeto više mobitela, SIM kartica, potvrda o uplatama domaćeg i stranog novca te drugih predmeta koji će poslužiti kao dokaz u predstojećem krivičnom postupku.



USKOK je objavio da su četvorica osumnjičenih sa zasad nepoznatim osobama dogovorila prebacivanje stranaca preko bosanskohercegovačko-hrvatske i hrvatsko-slovenske granice za 1000 eura po osobi. Tako su iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku prebacili najmanje 15, a iz Hrvatske u Sloveniju 104 strana državljana, za što su primili najmanje 64 tisuće eura koje su podijelili.



(FENA)