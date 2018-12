Ono što mene – kao bivšeg Predsjednika RH – najviše zabrinjava jeste da se briga Republike Hrvatske za Hrvate koji žive u susjednoj i nama prijateljskoj državi, svodi na brigu za interese jedne stranke – HDZ. To je kako nedopustivo, tako i štetno za Hrvate koji su konstitutivni narod u BiH.

Stjepan Mesić / 24sata.info

Stjepan Mesić, bivši Predsjednik Republike Hrvatske 2000.– 2010. obratio se javnosti priopćenjem u vezi s pismom trojice nekadašnjih Visokih predstavnika u BiH Federici Mogherini.



Priopćenje prenosimo u cijelosti:



“U vezi s pismom trojice bivših Visokih predstavnika međunarodne zajednice u BiH o kojemu su izvijestili neki mediji u Hrvatskoj, a koje mi je i izravno dostavljeno, smatram potrebnim javno reći sljedeće. Podržavam stanovišta što su ih iznijeli gospoda Christian Schwarz-Schilling, Carl Bildt i Paddy Ashdown. Ta se stanovišta odnose na atmosferu stvorenu nakon izbora gospodina Željka Komšića za člana Predsjedništva BiH iz redova hrvatskog naroda.



Smatram zabrinutost trojice bivših Visokih predstavnika potpuno opravdanom i mislim da bi vlada Republike Hrvatske to pismo, upućeno Visokoj povjerenici za vanjsku politiku i sigurnost EU, gospođi Federici Mogherini, trebala krajnje ozbiljno shvatiti.



Činjenica je da se hrvatskoj, ali i svjetskoj javnosti svjesno i pogrešno prikazuju zbivanja u BiH, da se na pogrešan način tumače zakoni susjedne države i da se, a to je ono što mene – kao bivšeg Predsjednika RH – najviše zabrinjava, briga Republike Hrvatske za Hrvate koji žive u susjednoj i nama prijateljskoj državi, svodi na brigu za interese jedne stranke – HDZ. To je kako nedopustivo, tako i štetno za Hrvate koji su konstitutivni narod u BiH.



Gospodin Željko Komšić izabran je u skladu s odredbama istoga zakona koji je vrijedio i kod izbora na kojima je, i to dva puta, za člana Predsjedništva izabran g. Dragan Čović. Tada nije bilo prosvjeda. Sada je iz Zagreba podignuta diplomatska ofenziva, ne bi li se kompromitiralo i izbor g. Komšića i njega kao osobu. Takva je aktivnost potpuno neutemeljena, a ozbiljno dovodi u pitanje vjerodostojnost Republike Hrvatske kao faktora stabilnosti na jugoistoku Evrope. Ona, osim toga, izravno šteti i percepciji Republike Hrvatske kao ozbiljne i pouzdane članice Evropske unije, a to znači da u perspektivi šteti interesima svih hrvatskih građana.



Smatram, a politika što sam je kao Predsjednik RH vodio prema BiH daje mi puno pravo da to javno kažem, kako bi Republike Hrvatska morala jasno i nedvosmisleno podržati izbor g. Komšića za člana Predsjedništva BiH, prekinuti sve aktivnosti usmjerene na pobijanje legitimnosti toga izbora, potvrditi svoju neupitnu poziciju apsolutnog poštivanja cjelovitosti i suverenosti BiH i tako se ponovo profilirati kao država koja zastupa, ali i prakticira poštivanje međunarodnoga prava, kao i zakonodavstava drugih država, te koja svoju brigu za Hrvate koji žive izvan njezinih granica nikada i ni u kakvim okolnostima neće pokušati ostvarivati izravnim miješanjem u unutarnje stvari drugih država”, stoji u priopćenju.



(24sata.info)