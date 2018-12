Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ) u četvrtak je dovršila dvodnevnu akciju izmještanja i uništavanja 238 kilograma teške avio-bombe zaostale iz Drugog svjetskog rata, koja je pronađena u mjestu Jasenica kod Mostar.

Foto: FUCZ

Bomba je pronađena 1. prosinca, nakon odrona na mjestu gdje se vrši eksploatacija i separacija šljunka.



Akcija prebacivanja bombe s mjesta pronalaska u Jasenici do mjesta uništenja u Bijeloj, na magistralnoj prometnici M-17, na dionici Mostar-Jablanica, krenula je u četvrtak ujutro u ranim jutarnjim satima, nakon što je dan ranije bomba razoružana metodom manualnog skidanja prednjeg i zadnjeg upaljača.



Uništenje bombe na lokalitetu Bijela obavljeno je alatom Alford HD Vulkan izazivanjem deflagracije, odnosno niske reakcije, čime je potpuno izbjegnuto stvaranje fragmentacije i udarnog vala te je utjecaj procedure na okolinu sveden na minimum, priopćeno je iz FUCZ-a.



Lokacija na kojoj je bomba pronađena bila je tijekom Drugog svjetskog rata meta intenzivnih napada bombarderske i lovačko-bombarderske avijacije jer se na tom području nalazio vojni aerodrom.



Talijansko ratno zrakoplovstvo to je područje prvi put bombardirano od 6. do 8. travnja 1941. godine. Tada je u zračnoj luci uništeno i teško oštećeno više od stotinu aviona jugoslavenskog kraljevskog zrakoplovstva.



Nakon kapitulacije fašističke Italije i baziranja njemačke Luftwaffe na toj lokaciji, počinju saveznički napadi. Prva dva saveznička napada manjih razmjera dogodila su se 12. i 29. studenoga 1943. godine, da bi američke zračne snage od 8. siječnja do 2. travnja 1944. godine obavile još šest udara na zračnu luku u Jasenici.



U savezničkim napadima korištene su pretežno razorne bombe nominalne mase od 500 libri (od 227 do 240 kg) kojih je bačeno između 600 i 800 tona (2.400 do 3.200 bombi) te u jednom napadu svežnjevi rasprskavajućih bombi mase 20 libri (10 kg) kojih je bačeno 95 tona (oko 9.000 bombi).



FUCZ je u posljednjih 20 godina s ovog područja uklonio tri talijanske poluprobojne avionske bombe mase 100 kilograma tipa Bombamina 100M, 16 rasprskavajućih bombi od 20 libri tipa AN M41A1 te dvije razorne bombe od 500 libri tipa AN M64A1, navodi se u priopćenju.



(FENA)