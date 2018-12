Sud Bosne i Hercegovine, nakon što je odbio prijedlog za pritvorom, odredio je mjere zabrane Ramizu Drekoviću, generalu Armije RBiH, koji je prije tri dana bio uhapšen zbog sumnje da je počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

Ova informacija potvrđena nam je u Sudu BiH.



Drekoviću je, odlukom Suda, zabranjeno sastajanje sa svjedocima u predmetu koji protiv njega vodi Tužilaštvo BiH.



Iz Tužilaštva BiH su jučer najavili da će istraga u ovom predmetu biti okončana do kraja godine, a time i podignuta optužnica.



No, sve navode Tužilaštva Dreković je negirao tokom saslušanja. On će se sada u ovom procesu braniti sa slobode.



