U Sudu BiH održano je ročište prema prijedlogu Tužilaštva BiH da se uhapšenom generalu Armije RBiH Ramizu Drekoviću odredi jednomjesečni pritvor.

Inače, Dreković je u sudnicu doveden s lisicama na rukama.



Kao razlog za određivanje pritvora Tužilaštvo je navelo da bi osumnjičeni Dreković boravkom na slobodi mogao utjecati na svjedoke.



Tužilaštvo ga sumnjiči da je počinio ratne zločine nad civilnim stanovništvom u maju i junu 1995. godine na području Kalinovika.



No, ono što je indikativno, a što je primijetila Drekovićeva odbrana, jeste da je Tužilaštvo generala uhapsilo zbog opasnosti od bijega, a u prijedlogu za određivanje pritvora sada tvrde da bi boravkom na slobodi samo mogao utjecati na svjedoke.



Tužilac Milenko Kajganić kazao je da su većina svjedoka protiv Drekovića pripadnici Armije RBiH, koji su mu bili potčinjeni, jer je on u inkriminiranom periodu obavljao dužnost komandanta 4. korpusa Armije RBiH.



Tužilac je kazao da je Dreković 26. maja 1995. godine naredio granatiranje centra Kalinovika, usljed čega je došlo do stradanja civila i djece.



On je pojasnio da se traži određivanje pritvora jer bi boravkom na slobodi utjecao na svjedoke, iz razloga što većina saslušanih svjedoka živi u Sarajevu, a najavio je da će istraga u ovom predmetu biti okončana do kraja godine, a time i podignuta optužnica.



Jedan od Drekovićevih advokata Kadrija Kolić zatražio je da Sud odbije mjere pritvora. On je ocijenio da je sami čin hapšenja Drekovića bio nezakonit te da je Tužilaštvo zloupotrijebilo svoja ovlaštenja.



Posebno je precizirao činjenicu da je tokom hapšenja Drekovića SIPA konstatirala da ga hapsi prema naredbi Tužilaštva zbog opasnosti od bijega, a da se sada pritvor predlaže zbog utjecaja na svjedoke.



- Ovo potvrđuje našu tezu, da je hapšenje bilo proizvoljno. Našem klijentu narušena je presumpcija nevinosti, jer je izdato saopćenje za javnost u kojem se iznose optužbe, a da nije bio ni ispitan u Tužilaštvu na te okolnosti - rekao je Kolić.



Advokat Mirsad Crnovršanin kazao je da ne postoje uopće naročite okolnosti po kojima bi se Drekoviću odredio pritvor te naveo primjere u kojima su u predmetu "Dudaković i drugi", gdje je bilo uhapšeno 17 ljudi, određene mjere zabrane. Zatražio je od Suda da se, također, odbije prijedlog za određivanje pritvora i da se odrede blaže mjere.





