Paljenjem lampica na jelki visokoj 12 metara u Parku Hastahana u Sarajevu večeras je zvanično otvoren osmi po redu Coca-Cola Sarajevo Holiday Market koji će trajati sve do 13. januara.

Foto: Anadolija

Gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka je tom prilikom istakao da je ovo jako važan događaj za cijeli grad.



"Ovo je za nas jako važno iz razloga jer u ovoj predprazničnoj atmosferi građani mogu ovdje boraviti i provoditi vrijeme s djecom i to sve se uklapa u naš koncept, a to je da u Sarajevu pravimo centar regiona. Mi iza sebe imamo dvije uspješne organizacije Nove godine, a imamo i ove godine novogodišnji program kojim ćemo obilježiti Novu godinu i to je sve u cilju da poboljšamo i turističke kapacitete i da imamo sadržajniju ponudu", rekao je Skaka.



Istakao je i da je u Sarajevu posljednjih nekoliko godina zabilježen sve veći broj turista.



"Ove godine imamo najveći broj turista kako se mjeri broj turista koji dolaze u grad Sarajevo. Ova godina je najuspješnija godina i siguran sam da ćemo je tako i završiti te da ćemo i Novu 2019. godinu početi jako kvalitetno", kazao je Skaka.



Selma Kovačević, koja je na otvorenje Sarajevo Holiday Marketa došla s dvije kćerke, kazala je da je ambijent zaista prelijep.



"Ovdje nam je zaista lijepo i drago mi je da se nastavlja ova praznična tradicija i da ćemo imati priliku da se družimo s djecom i da koristimo razne sadržaje ovdje. Ovo je dobro i zbog turista i zbog nas ovdje da upotpunimo ove zimske dane. Lijepo je stvarno, a ima i klizalište da se djeca mogu klizati i igrati", kazala je Kovačević.



Njena kćerka Nejra je dodala da i ona uživa jer, kako kaže, Sarajevo Holiday Market nudi brojne zanimljive sadržaje.



"Super mi je ovdje. Ovdje dolazim svake godine. Volim klizalište i da se igramo jer imaju razne sadržaje. Družimo se i baš nam je lijepo", rekla je ova djevojčica.



Organizator Sarajevo Holiday Marketa, Nedim Lipa, kazao je kako se nada da će na ovaj način uljepšati novogodišnje praznike građanima Sarajeva.



Ovogodišnje izdanje marketa, kojeg organiziraju Fondacija Sarajevo Navigator i Udruženje građana ZUP uz podršku Grada Sarajeva, Općine Centar i Turističke zajednice Kantona Sarajevo, ponudit će niz interesantnih sadržaja za sve generacije.



Sajamski dio marketa donosi ponudu preko 20 izlagača – zanatlija i proizvođača rukotvorina, fan shopove sarajevskih sportskih klubova, proizvođača hrane i pića i drugih.



U natkrivenom Coca-Cola Food Courtu posjetitelji će se moći okrijepiti uz ponudu toplih i hladnih napitaka iz prodajnih asortimana sponzora marketa.



Za najmlađe će ponovo tokom cijelog dana biti širom otvorena vrata igraonice ARGETA Junior Play House, gdje će se moći družiti, igrati i učiti. Također, Jaffa klizalište će klizanje nuditi sve do 3. februara, a tokom cijelog januara, u vrijeme zimskog raspusta će, zahvaljujući podršci Općine Centar, klizanje na Hastahani biti besplatno za sve.



(AA)