Predstavnici/e Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH sastali su se jučer u Briselu sa Cristianom Danom Predom, izvjestiocem Evropskog parlamenta (EP) za BiH.

Cristian Dan Preda / 24sata.info

Iz te inicijative podsjećaju da Komisija za vanjske poslove Evropskog parlamenta (EP) sutra glasa o nacrtu Izvještaja EP o Bosni i Hercegovini.



- Izvjestilac Evropskog parlamenta je potcrtao da je pasivnost političkih aktera u BiH kada su u pitanju EU integracije dovela do toga da EU naprosto nema sagovornike u BiH. Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje, koji je trebao biti ključna tačka u komunikaciji evropskih i domaćih parlamentaraca, i dalje ne funkcioniše - navodi Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH u saopćenju za javnost.



Pored toga, kako podsjećaju iz Inicijative za monitoring EU integracija, BiH još nije imenovala šefa misije pri EU, što znači da zvaničnici EU u Briselu ne mogu da ostvare adekvatnu komunikaciju sa bh. institucijama.



U vezi s tim, konstatiraju da se BiH ne ponaša kao država zainteresovana za EU integracije, s obzirom na to "da nismo u stanju ni da imenujemo šefa misije pri toj organizaciji.“



- Osim što ne pokazuju nikakvu inicijativu, predstavnici vlasti u BiH i dalje ignorišu ozbiljne izazove koji im predstoje u narednoj godini - navodi se.



Istovremeno, Preda navodi da je o tome već razgovarao sa određenim bh. parlamentarcima, ali da niko od njih nije poduzeo nikakve korake, niti pokrenuo tu temu u javnosti.



- Upozoravao sam ih da su evropski izbori naredne godine, te da im izmiče i posljednja prilika da Evropski parlament i Evropska komisija učine nešto pozitivno za BiH u ovom sazivu. Međutim, ne vidimo nikakvu reakciju na to upozorenje kazao je Preda, navodi se u saopćenju.



Na sastanku je zaključeno da svi relevatni politički akteri moraju prestati ignorisati upozorenja koja stižu iz Brisela ako zaista postoji volja da se nastavi proces EU integracija.



U prethodnom periodu, civilno društvo u BiH se pokazalo kao mnogo aktivnije i zainteresovanije za proces EU integracija u odnosu na zvanične institucije BiH, što je jasan pokazatelj da se odnos i ponašanje institucija i njihovih predstavnika i predstavnica mora temeljno promijeniti u predstojećem mandatu, navodi se u saopćenju.



(FENA)