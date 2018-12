U toku 11 mjeseci 2018. godine ekshumirana su 133 posmrtna ostatka, a identificirane su 123 žrtve iz proteklog rata. Riječ je o identitetima žrtava koje su ekshumirane uglavnom u ranijim godinama.

Rečeno je ovo na pres-konferenciji u Istočnom Sarajevu upriličenoj tokom održavanja okruglog stola o temi „Postignuća i prioriteti u procesu traženja nestalih osoba u BiH“, koji je organizirao Savjetodavni odbor Instituta za nestale osobe (INO) BiH.



Lejla Čengić iz INO BiH je kazala da su, na žalost, rezultati u odnosu na ranije godine najmanji do sada, a razlog tome je nedostatak tačnih i pouzdanih informacija o potencijalnim lokacijama pojedinačnih i masovnih grobnica. Po njenim riječima, ono što određuje rezultat svake godine jeste da li su u toj godini pronađene veće masovne grobnice ili nisu.



- Iz godine u godinu očekivati je sve manje rezultate, iako je sada broj nestalih 7.228 . Ukoliko pronađemo veću masovnu grobnicu rezultati će biti veći - kazala je Čengić.



Dodala je da se susreću s brojnim problemima, te naglasila da BiH nema tehničku opremljenost kao zemlje u regionu, „a imamo najmanje tri puta veći broj nestalih osoba“.



- Teško da ćemo doći na nivo na kojem je Hrvatska, da ćemo imati pse tragače, dronove, sonde itd. - smatra Čengić.



Predsjedavajući Savjetodavnog odbora INO BiH Marko Grabovac je kazao da porodice nestalih osoba traže odgovore na pitanja zašto čekaju toliko godina na traženje nestalih osoba kao i to zašto se ne vrše ekshumacije masovnih ili pojedinačnih grobnica za koje se sumnja da se negdje nalaze, a zahtjevi su proslijeđeni prema Tužilaštvu od strane Instituta.



Po njegovim riječima, tražili su da ih prime međunarodni predstavnici, predstavnici institucija BiH - tužilaštva, sudstva, nadležnog ministarstva ... kako bi dobili odgovor zašto je usporen rad na traženju nestalih osoba.



- Ako Tužilaštvo primi zahtjev od Instituta zašto se čeka godina, dvije ili više na izlazak na teren - pita se Grabovac, te dodaje da su postavili i pitanje šta je uzrok da terenske kancelarije ne rade svoj dio posla?



Istaknuo je da je tokom današnjeg okruglog stola izraženo nezadovoljstvo porodica nestalih osoba, dodajući da „porodice umiru, svjedoci također“.



Kaže da su jučer posjetili jednu od kosturnica u kojoj je oko 260 posmrtnih ostataka koji godinama čekaju na identifikaciju. Naglašava da ne mogu posmrtni ostaci da stoje tri, četiri, pet, 10 ili 15 godina, ne samo u ovoj kosturnici, nego širom BiH.



- Nema opravdanja da tolike godine čekamo na identifikacije. Smatramo da je tu bio zastoj. Sada su započeli nešto više da rade na tome - naveo je Grabovac.



Član Kolegija direktora INO BiH Nikola Perišić je kazao da je bitnost ovakvih skupova prezentacija sudbine nestalih osoba, koja je prije svega humana, moralna pa i pravna obaveza države i društva i svih koji učestvuju u procesu traženja nestalih osoba.



- Kada su u pitanju rezultati koji se tiču identifikacije, oni će biti na nivou prošle godine - naveo je Perišić.



Podsjetio je da je prošle godine izmješten DNK laboratorij u Hag, te da u posljednjem kvartalu ove godine imaju pojačan priliv DNK izvještaja.



Govoreći o procesu traženja nestalih osoba, istaknuo je da je primjetan nedostatak pouzdanih informacija po pitanju pojedinačnih i masovnih grobnica.



Po njegovim riječima, pouzdanost informacija je na nivou 10 posto kada je u pitanju traženje nestalih osoba.



- Bez obzira na sve to, naši istražioci i na postojanje indicija izlaze na teren, provjeravaju te informacije. Mada smo i mi svjesni da pouzdanost tih informacija vrlo često može biti upitna, provjeravamo sve moguće informacije - naveo je Perišić.



Ocijenio je da Institut ima korektnu saradnja s nadležnim domaćim institucijama.



Kazao je i da je formirana regionalna grupa za nestale osobe u kojoj su BiH, Srbija, Hrvatska, Crna Gora, Kosovo.



- Formirat ćemo regionalnu bazu i razmjenjivati podatke. Imamo situacija da su određene osobe koje se vode kao nestale, državljani jedne države, nestali su i posmrtni ostaci se vjerovatno nalaze na teritoriji druge države, a porodica živi u trećoj državi. Bez ovakve vrste saradnje to ne možemo riješiti, posebno pojedinačno same države – smatra Perišić.



Okrugli sto o temi „Postignuća i prioriteti u procesu traženja nestalih osoba u BiH“, koji je održan danas u Istočnom Sarajevu sedmi je po redu, a u proteklih godinu dana Savjetodavni odbor Instituta za nestale osobe BiH je, uz podršku Međunarodnog komiteta Crvenog krsta/križa u BiH, organizirao šest okruglih stolova u različitim gradovima BiH - Prijedoru, Tuzli, Mostaru, Bugojnu, Brčkom i Derventi.



