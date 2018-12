U jutarnjim satima na sjeverozapadu Bosne sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku BiH sunčano.

Foto: Arhiv

Po kotlinama Bosne bit će s maglom i sumaglicom. Tokom dana doći će do postepenog naoblačenja sa zapada. Poslijepodne slaba kiša se očekuje u Krajini, zapadnoj, jugozapadnoj i djelimično centralnoj Bosni. Vjetar u Bosni bit će slab istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini slaba do umjerena bura. Jutarnje temperature od -6 do 0, na jugu od 1 do 6, a dnevne od 3 do 8, na jugu od 9 do 13 stepeni.



U Sarajevu sutra će prijepodne biti pretežno sunčano, a poslijepodne se očekuje naoblačenje. U kotlinskim dijelovima grada u jutarnjim satima je moguća magla ili sumaglica. Jutarnja temperatura oko -5, a dnevna oko 4 stepena.



Temperature zraka u 13.00 sati: Bjelašnica -10 stepeni, Ivan-sedlo 4, Sarajevo, Srebrenica 6, Bugojno, Jajce, Tuzla, Bijeljina 7, Brčko, Livno, Banja Luka, Zvornik 8, Bihać, Sanski Most, Doboj, Prijedor 9, Bileća 10, Zenica 11, Trebinje 12, Mostar, Široki Brijeg i Stolac 13, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.





(FENA)