U Bosni i Hercegovini jutros je pretežno vedro. Po kotlinama Bosne ima magle.

Temperature zraka u 07.00 sati: Bjelašnica -8 stepeni, Bugojno, Sarajevo, Tuzla, Zenica 1, Banja Luka, Jajce, Sanski Most, Srebrenica, Zvornik 2, Bihać, Bijeljina, Brčko, Livno 3, Prijedor 5, Široki Brijeg, Trebinje 9, Neum, Stolac 10 i Mostar 11 stepeni.



U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano vrijeme. Prijepodne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove s maglom ili sumaglicom. Vjetar u Bosni slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, a u Hercegovini umjerena bura. Dnevne temperature od 3 do 9, na jugu od 10 do 15 stepeni.



U Sarajevu pretežno sunčano. Dnevna temperatura oko 4 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.

Kvalitet zraka u Sarajevu dosta poboljšan



Prema mjerenju najpouzdanijeg sistema za mjerenje kvaliteta zraka na svijetu Airvisuala, kvalitet zraka u Sarajevu jutros je dobar i iznosi 50 AQI. Poboljšanje kvaliteta zraka počelo je sinoć oko 20 sati kada je iznosilo 167 AQI.



Prosječna vrijednost kvaliteta zraka u našem gradu izmjerena je jutros u 6 sati na pet lokacija.



Najzagađeniji zrak jutros je u trenutku mjerenja bio na Bjelavama gdje je izmjereno 153 AQI, kod Ambasade SAD-a 86 AQI, na Otoci 50 AQI, kod Vijećnice 41 AQI, dok je zrak najčišći na Ivan-sedlu - 33 AQI.



Prema prognozi Airvisuala, kvalitet zraka u našem gradu trebao bi ostati dobar sve do 11. decembra.



Osim u Sarajevu kvalitet zraka poboljšan je i u Zenici (68 AQI), Jajcu (57 AQI) i Tuzli (55 AQI), dok je u Ilijašu (124 AQI), Doboju (124 AQI) i Gračanici (170 AQi) i dalje velika količina zagađenih čestica, piše Klix.

