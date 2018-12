Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je povodom prijetnji predsjedavajućem Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku i osporavanju Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) Srpske da ga obezbjeđuje da to pokazuje sliku BiH, odnosno ambijenta u kojem se ne može normalno funkcionisati.

Željka Cvijanović / 24sata.info

"Podržavam nastojanje Dodika da oko sebe ima ljude kojima vjeruje, koji pripadaju MUP-u Srpske i ne razumijem potrebu da svi drugi objašnjavaju kako treba da se natura neko obezbjeđenje ili na neki drugi način da se uredi obezbjeđenje oko Dodika", rekla je Cvijanovićeva novinarima u Beogradu, gdje se sastala sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.



Ona je napomenula da su mnogo puta do sada konstituisani i Predsjedništvo BiH i institucije na nivou BiH, ali da ovo što se sada dešava nije bili zabilježeno u ranijim periodima.



"To pozivanje nekih isfrustriranih ljudi pokazuje ogledalo BiH, da tamo ne možete da funkcionišete ako imate dobre namjere, da na svoj način, onako kako su vam građani Republike poklonili povjerenje na izborima, branite interese Republike", dodala je predsjednik Srpske.



Cvijanovićeva je naglasila da u Sarajevu uporno žele da se gradi i brani ono što oni žele.



"Predsjedavajući Predsjedništva BiH, odnosno srpski član Predsjedništva Milorad Dodik dolazi tamo u ime Republike Srpske i dužan je da poštuje Srpsku, promoviše je, brani njene interese i govori u ime njenih građana", istakla je Cvijanovićeva, prenosi Srna.



Ona je dodala da BiH očigledno ima problem da to razumije i da to pokazuje neki pristup koji je nenormalan.



"Nije to samo prijetnja i odnos prema pitanju obezbjeđenja, nego generalno ambijent u kome ne možete normalno da funkcionišete", naglasila je Cvijanovićeva.



Cvijanovićeva je rekla da nije optimista kada je u pitanju BiH i da zato govori da treba jačati Republiku Srpsku, njene institucije, podizati svijest o važnosti čuvanja Republike, funckionalnosti njenih institucija.



"Treba da pokažemo otpor prema svakome ko hoće da naruši tu funkcionalnost, zato što su naše institucije najveća brana i obaveza je da ih štitimo, što znači odbranu Republike Srpske", naglasila je Cvijanovićeva.



Ona je izrazila uvjerenje da će Srpska jačati svakim danom i rješavati brojne ekonomske izazove, kao i da će jačati veza sa Srbijom.



