BiH bi u srijedu mogla dobiti zeleno svjetlo za novi korak na putu prema NATO-u-- najavio je generalni tajnik Jens Stoltenberg koji će to predložiti ministrima vanjskih poslova članica NATO-a.

Jens Stoltenberg / 24sata.info

Godišnji nacionalni program za Bosnu i Hercegovinu praktično bi značio aktivaciju MAP-a i jačanje suradnje između Bosne i Hercegovine i najveće vojno-političke alijanse na svijetu. No, hoće li do toga uistinu i doći? Bolji poznavatelji prilika smatraju kako će pred Bosnu i Hercegovinu ipak biti postavljeni zahtjevi koje će biti teško ispuniti.



Iz Bruxellesa ipak stiže upozorenje da i pored pozitivnog razvoja situacije sve ostaje u rukama bh. političara.



"Razgovarat ćemo o daljnjem razvoju veza s Bosnom I Hercegovinom i očekujem da će ministri potvrditi spremnost NATO-a da prihvate prvi bosanski Nacionalni godišnji program. Ovo je veoma važan alat koji može pomoći zemlji da nastavi rad na važnim političkim, ekonomskim i obrambenim reformama. Sada je na Bosni i Hercegovini da prihvate ovu šansu koju im dajemo", kaže Stoltenberg.



Bivši član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović koji je i posljednji razgovarao sa Stoltenbergom o bh. putu u NATO kaže kako ne očekuje bilo kakve blokade, piše N1.



"Ne može biti blokade, dakle naše opredjeljenje, zakon o oružanim snagama i obrani je jasno kazao kako stoje stvari u vezi s našim pretenzijama u odnosu na NATO. To je podržao svojedobno i SNSD i gospodin Radmanović i Milorad Dodik. Prema tome to su stvari koje idu svojim tijekom", ističe Izetbegović.



Republika Srpska ne namjerava mijenjati svoj dosadašnji stav po pitanju NATO-a i nastavit će slijediti Srbiju poručuje mandatar Radovan Višković.



"Mi ne sudjelujemo u toj priči. Mi pratimo stav Srbije. Ako stav Srbije u nekom narednom periodu promijenjen mi ćemo pozvati građane Republike Srpske na referendum po pitanju NATO-a i to je naš stav. To je i politički cilj SNSD-a i on neće biti promijenjen u narednom periodu", tvrdi Višković.



Protekli tjedan se mnogo govorilo o napredovanju BiH prema NATO-u, čak su se pominjale i blokade koje bi mogla tražiti Hrvatska. Međutim takve ideje je demantirao slovenački veleposlanik u NATO-u Jelko Kacin.



"Mislim da se radi o nesporazumu. Hrvatska sigurno ne želi i neće blokirati Bosnu i Hercegovinu. Izborni zakon nije moguće dopuniti nabrzinu, a sigurno ne do srijede", kaže Kacin, a prenosi N1.



Pored Bosne i Hercegovine na dnevnom redu sastanka ministara vanjskih poslova NATO-a naći će se Makedonija koja bi trebala dobiti dodatni poticaj za napredak. Očekuje se da bi Makedonija uskoro mogla postati trideseta članica Alijanse.



(RSE)