U naredna tri dana ne očekuje se značajna promjena opštih meteoroloških uslova koji bi popravili stanje kvaliteta zraka u područjima u kojima je on značajno narušen.

arhiv / 24sata.info

Moguće je da sutra mjestičmično ili u kraćim periodima dođe do poboljšanja uslova i stanja kvaliteta zraka.



Zagađen zrak je obilježio jučerašnji dan u većem broju gradova i na najvećem broju mjernih mjesta zadržan je sličan nivo zagađenja kao u nedjelju.



Izmjerene koncentracije lebdećih čestica, odnosno prašine u zraku (PM10 i PM2.5) su bile više od propisanih (>50ug/m3) na svim mjernim mjestima izuzev Goražda gdje je došlo do blagog pada koncentracija u odnosu na nedjelju i Ivan-sedla (stanica vraćena u rad jučer) na kojem se i ne očekuje taj nivo zagađenja obzirom da je riječ o pozadinskoj stanici.



Srednje dnevne koncentracije prašine PM10 u Sarajevu su se kretale od 70 ug/m3 na Bjelavama do visokih 320 ug/m3 na Ilidži (propisana granična vrijednost >50ug/m3). Najviše satne vrijednosti su dostizale 470 ug/m3 na Otoci, odnosno 490 ug/m3 na Ilidži. Sličan nivo zagađenja je izmjeren i u Ilijašu.



Za razliku od nedjelje u glavnom gradu nije bilo prekoračenja propisanih vrijednosti za druge polutante, a sloj izuzetno zagađenog zraka je hipsometrijeki nešto niži na šta ukazuju trostruko niže koncentracije prašine na stanici Bjelave.



Izmjerene koncentracije u ponedeljak, u 08.00 sati pokazuju slične vrijednosti što znači da je zrak u nižim dijelovima sarajevske kotline izuzetno nezdrav. Slično verijedi i za Tuzlu, Živinice, Lukavac, Zenicu i Kakanj.



U Zenici je takođe slična situacija kao i prethodni dan. Za razliku od Sarajeva u tom gradu su mjerene i visoke koncentracije sumpordioksida (Tetovo: 250 ug/m3, propisana granična vrijednost 125 ug/m3). Srednje dnevne vrijednosti koncentracije prašine PM10 su se na mjernim mjestima u tom gradu kretale od 170-200 ug/m3.



U Živinicama su izmjerene vrlo visoke koncentracije sumpordioksida (srednja dnevna 296 ug/m3, propisano: 125) i ugljičnog monoksida (5.4 mg/m3, propisano 5 mg). Iako trenutno nije u funkciji uređaj za praćenje PM čestica na toj stanici, iskustvo nam govori da su očekivane vrijednosti vrlo visoke i da možemo pretpostaviti da je ovo trenutno najzagađeniji grad u FBiH, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.



Na ostalim mjernim mjestima u Kantonu Tuzla nije bilo prekoračenja dnevnih vrijednosti za sumpordioksid, a dnevne koncentracije lebdećih čestica su se kretale od 130 (Bukinje) do 180 ug/m3 (Lukavac). Na stanici BKC u Tuzli je takođe došlo do prekoračenja propisane dnevne vrijednosti koncentracije za ugljični monoksid (5.2/5.0 ug/m3)



U Kaknju su dnevne vrijednosti prašine PM10 iznosile oko 120 ug/m3, U Jajcu 77 ug/m3, a u Goraždu 45 ug/m3.



Opšti geografski i meteorološki uslovi u zapadnoj Bosni i posebno u Hercegovini (njenom najvećem dijelu) su takvi da se ne očekuju značajna ili dugotrajana narušavanja kvaliteta zraka.

(FENA)