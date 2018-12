U BiH će do kraja sedmice preovladavati pretežno oblačno vrijeme s mjestimičnom kišom, dok će po kotlinama i uz riječne tokove biti magle ili niskih oblaka.

Jutros je u BiH bilo pretežno oblačno vrijeme s kišom u Krajini, a u gradskim sredinama tokom dana je moguća i magla.



Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, temperature zraka izmjerene u sedam sati iznose: Sokolac -3 stepena, Bjelašnica -2, Bijeljina 0, Bugojno 1, Banja Luka, Brčko, Doboj, Prijedor, Sarajevo i Tuzla 2, Ivan-sedlo, Jajce, Sanski Most i Zvornik 3, Livno i Široki Brijeg 7, Mostar, Stolac i Trebinje 8, Neum 10 i Bihać 12 stepeni. Atmosferski pritisak je u Sarajevu iznosio 942 milibara, u normali je i sporo raste.



Danas se u BiH očekuje pretežno oblačno vrijeme. Prije podne se slaba kiša očekuje u Krajini i na zapadu Bosne te ponegdje u centralnim područjima, a u ostalim djelovima će biti bez padavina. Poslije podne očekuje se postepeni prestanak padavina. Vjetar slab južnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se od 7 do 12, a na jugu od 12 do 15 stepeni.



U Sarajevu će biti pretežno oblačno vrijeme, a mjestimično je moguća i slaba kiša ili rosulja. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko šest stepeni.



Sutra ujutro se i prije podne očekuje pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom ili rosuljom u zapadnim i jugozapadnim područjima. Tokom dana kiša se očekuje i u ostalim djelovima. U večernjim satima postupan prestanak padavina. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 2 do 8, na jugu od 7 do 11, a najviša dnevna od 7 do 13, na jugu od 12 do 15 stepeni.



U srijedu se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima ponegdje na zapadu uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Po kotlinama Bosne i uz riječne tokove s maglom ili niskom naoblakom. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 1 do 6, na jugu od 5 do 10, a najviša dnevna od 8 do 14, na jugu od 12 do 16 stepeni.



U četvrtak će postupno naoblačenje sa zapada uvjetovati kišu, a u višim planinskim područjima očekuje se i snijeg. Jutarnje temperature zraka bit će od 0 do 6, na jugu od 5 do 9, a najviša dnevna od 5 do 10, na jugu od 10 do 13 stepeni, piše Klix.ba.



(24sata.info)