Koncertom popularnog splitskog benda TBF, u nedjelju je svečano otvoren Zimski grad Mostar - "Winterville by Coca-Cola", koji će se na Šetnici Nikole Šubića Zrinjskog održavati do 7. siječnja 2019. i posjetiteljima ponuditi preko stotinu različitih programa.

Foto: Fena

Zimski grad službeno je otvorio mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić koji je poželio posjetiteljima ugodan boravak, dobru zabavu i druženje tijekom Wintervilla.



- Winterwille je blagdansko vrijeme koje želimo iskoristiti da sve Mostarce dovedemo u središnji dio grada jer nam je cilj reurbanizacija. Cilj nam je da se građani uistinu lijepo osjećaju, da imaju kulturne programe, da se mogu počastiti, porazgovarati. To je prije svega cilj jer smo mi grad koji je ušao u drugi krug za Europsku prijestolnicu kulture 2024. Vjerujem da je Europa prepoznala da Mostar to može, a mi želimo s našim sugrađanima dokazati da je to uistinu tako i da će to biti najbolja ponuda prema Europi i prema svima onima koji žele i turistički da dođu vidjeti Mostar u ovo vrijeme - izjavio je novinarima gradonačelnik Bešlić uoči otvaranja.



Izrazivši zadovoljstvo održavanjem Zimskog grada, Semir Temim, iz Turističke zajednice Hercegovačko-neretvanske županije, kazao je kako su sadržaji ono što privlači turiste te kako nema sumnje da će ovaj događaj privuči još veći broj turista u Mostar.



Tijekom svečanosti otvaranja, posjetitelji su imali priliku uživati i u nastupu poznatog mađioničara Steffana, uz voditelje programa - glumicu Narodnog pozorišta Mostar Ajlu Hamzić te glumca i glazbenika Bojana Beribaku, a otvaranje su svojim nastupom uveličale i Mostarske mažoretkinje.



Ekipa iz Tima Mostar 2024, koja priprema mostarsku kandidaturu za Europsku prijestolnicu kulture, za ovogodišnji Zimski grad osigurala je preko stotinu različitih dnevnih programa za sve građane Mostara ali i ostale koji u Winterwillu mogu naći dobru zabavu i mnoštvo interesantnih sadržaja.



Organizatori se nadaju da će građani Mostara, ali i gosti te turisti, pokazati velik interes za mostarski Zimski grad, kojim se inače Mostar prvi put svrstava na turističku mapu zimskih destinacija i postavlja u ravnopravan položaj s gradovima u okruženju.



Pored gastronomske ponude, u Wintervilleu će gostovati i lokalni kreativci, među kojima, mostarski umjetnik Bećir Burić, koji je osvojio prvu nagradu na natječaju za suvenir grada Mostara i koji će prezentirati način proizvodnje tog suvenira.



Voditelj Galerije kraljice Katarine Kosače Dalibor Nikolić istaknuo je kako će u sklopu Zimskog grada biti održan i niz radionica za djecu vrtićke dobi.



"Važno je reći da će djeca imati priliku surađivati s profesionalcima iz svojih struka, a radionice će se odnositi na literarni, odnosno poetski dio, dramaturške radionice, radionice arhitekture i radionica kiparstva, a također će biti organizirana i DJ radionica", kazao je ranije Nikolić.



Winterville by Coca-Cola, kao i doček Nove godine organiziraju Grad Mostar i Tim Mostar 2024, u suradnji s Ministarstvom trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanske županije te Turističkom zajednicom HNŽ-a.



Vrata Zimskog grada bit će otvorena sve do 7. siječnja 2019. godine, a svojim nastupom zatvorit će ih grupa Psihomodo Pop.



(FENA)