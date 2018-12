Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik ocijenio je da je izjava potpredsjednika Vlade Kosova Envera Hodžaja o stvaranju "pakta protiv Srbije" samo potvrda dugogodišnje antisrpske politike u regionu.

Milorad Dodik / 24sata.info

"Taj antisrpski front postoji odavno. Njega su u različitim istorijskim okolnostima upravo činili oni koji su u okruženju Srba i srpskog naroda", rekao je Dodik za Tanjug, povodom Hodžajeve izjave da je sa zvaničnicima Hrvatske, Makedonije i Crne Gore razgovarao o stvaranju "pakta protiv Srbije".



Dodik je naglasio da je jasno da je pritisak na Srbiju kontinuiran i da se gotovo ni jedna argumentacija koju je Srbija iznijela u odnosima sa Prištinom ne shvata ozbiljno.



"Od Prištine su zahtijevane gotovo trivijalne stvari koje su postale osnova djelovanja međunarodnog faktora koji se pokazao kao neobjektivan prema Srbiji i Srbima u cjelini", smatra Dodik.



On je ocijenio da taj faktor jedino pokušava da Srbe drži razdvojene, a sve druge da ujedini u pojedine države.



Dodik je istakao da je vidljivo i jasno da su Srbi kao narod kroz oslobodilačke borbe davali slobodu drugim narodima, a da sada, dok se "samoproglašena i

nepriznata država Kosovo" bavi separacijom i ujedinjavanjem sa Albanijom, oni sebi daju za pravo da Srbima drže predavanje, što drugima ne bi dozvolili.



"Mi smo stalno pod nekim pritiskom. Oni samo kad vide da ne mogu ništa da učine, onda kažu `pa niko ništa i ne traži`, a čim se pruži mala prilika, odmah bi devastirali Republiku Srpsku i napravili unitarnu BiH", naglasio je Dodik.



Prema njegovim riječima, sama ta koncepcija je napravljena još stotinama godina unazad, a njena težnja je da Srbi i Srbija nikada ne postanu važan, konstruktivni faktor mira na Balkanu.



On smatra da je Zapad kreirao raspad bivše SFRJ, a da su rezultat toga monoetničke Slovenija i Hrvatska.



"Politika Zapada uopšte se ne razlikuje od vremena raspada Otomanske imperije. Ni danas kada na jedan ovako sofisticiran način pokušava da pošalje poruku Srbiji i Srbima gdje god da su, da je generalna politika u suštini antisrpska", ocijenio Dodik, prenosi Srna.



Takvi pritisci, kaže Dodik, mogu se obuzdati time što će Srbija pokazati da je svjesno društvo i računati na promjenu konteksta međunarodnih odnosa.



"Mada, od onih koji su vijekovima pravili antisrpsku koncepciju, ne možemo ni očekivati ništa drugo. Možemo samo da svjedočimo lažnom prijateljstvu koje se pokazuje zahtjevima za stalno modeliranje srpske nacionalne politike i srpskog naroda", dodao je Dodik.



On je ukazao da će biti veoma važno ono što Srbija već sada čini, a to je istrajavanje u njenom identitetu, te da srpski narod treba da pokaže svijetu i okruženju da je ozbiljan i veliki narod.



