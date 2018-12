Danas se u većem dijelu naše zemlje očekuje pretežno sunčano vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove je moguća magla i sumaglica.

U večernjim satima naoblačenje sa zapada. Vjetar u Bosni slab jugo, a u Hercegovini, uglavnom slaba bura. Jutarnje temperature od -3 do 2, na jugu od 4 do 9, a dnevne od 5 do 10, na jugu od 11 do 15 stepeni.



U Sarajevu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura oko -1, a dnevna oko 6 stepeni.





(24sata.info)