U većem dijelu Bosne i Hercegovine sutra se očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove je moguća magla i sumaglica. U večernjim satima doći će do naoblačenje sa zapada. U Bosni slab jugo, a u Hercegovini, uglavnom, slaba bura. Jutarnje temperature od -3 do 2, na jugu od 4 do 9, a dnevne od 5 do 10, na jugu od 11 do 15 stepeni.



U Sarajevu će biti pretežno sunčano. Jutarnja temperatura oko -1, a dnevna oko 6 stepeni.



Danas je u našoj zemlji bilo pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u Hercegovini je zabilježena slaba kiša ili rosulja.



Temperature zraka u 13.00 sati: Bjelašnica -1 stepen, Bugojno, Srebrenica 0, Bijeljina, Brčko, Doboj, Sokolac, Zvornik 1, Banja Luka, Ivan-sedlo, Sarajevo, Tuzla 2, Livno, Prijedor, Sanski Most 3, Bihać 4, Trebinje 8, Mostar, Neum 9 i Široki Brijeg 10, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

(FENA)