Nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić kazao je za današnje izdanje Večernjeg lista kako je stanje u Bosni i Hercegovini, 23 godine nakon rata, jako složeno, a politički zamorno jer se ne ostvaruje jednakopravnost.

"Nije jednostavno opisati stanje jer je jako složeno iz više razloga. Politički je zamorno jer se ne ostvaruje jednakopravnost. Medijski se stvara sumorna klima koja ne rješava probleme, nego ih zamagljuje. Ljudima je dosadilo u ovoj borbi gdje uvijek imaju prednost podobni. Ne bih htio kukati, ali nije lako proživljavati gubitak svog naroda na ovim prostorima. Ima mnogih koji snose krivnju ovakvog stanja", izjavio je kardinal Puljić.



Upitan kome smetaju Hrvati katolici u državi u kojoj ionako ima previše prostora za sve, Puljić je mišljenja kako "zakon jačega nije samo u BiH, nego je taj zakon na svakom koraku iako se toliko kunu u ljudska prava".



"Vidimo to po tolikoj bijedi koja vlada radi interesa jačega. Ne bih o tome mnogo, prepuštam to boljim analitičarima. Itekako mogu ući u tu perfidnu igru jer ako ja toliko saznam, koliko tek znaju oni koji se time bave? Nije slučajno jedan veleposlanik meni rekao: ili ćete se seliti ili asimilirati. To je strategija moćnika", istaknuo je kardinal.



Kao razlog zašto u BiH nikako da zaživi dijalog, kompromis, jednakopravnost, kardinal kaže kako je "šteta što se mi kod kuće u BiH ne znamo dogovoriti, nego prepuštamo drugima da nam kapu kroje", a sve te negativne silnice, po njegovu mišljenju, "vrcaju" u javnosti jer iza takvih izjava stoje oni koji su kreatori trenutačnog stanja.



Što se tiče Hrvata u BiH s jedne strane i uloge i ne baš zavidnog odnosa međunarodne zajednice prema njima s druge, kardinal Puljić smatra kako je "glavna krivnja što smetamo njihovim planovima da se ostvare".



"Drugo jer smo katolici, prema nama imaju posebnu odbojnost. Posebno jer se zauzimamo za naravni i Božji zakon, a oni su krenuli uništiti obitelj kao temelj društva", smatra Puljić.



Komentirajući kršćansku, barem onu političku Europu koja ne pokazuje dovoljno razumijevanja za probleme katolika u BiH, i što im zamjera, kardinal kaže kako bi volio da pristupe jednako, da ono što žele graditi u svojoj zemlji, isto pomognu graditi i nama.



"Tako su često pristrani. Evanđeoska je: što ne želiš da ti drugi čini, nemoj ni ti drugome. Kada im to koji put prigovorim, onda kažu kako moraju biti oprezni s drugima zbog terorizma itd., da sada o tome ne govorim", ističe Puljić.



Osvrnuvši se na svoje izjave vezane za protekle izbore u BiH i negiranje izborne volje hrvatskog naroda, Puljić kaže kako su kreatori Daytonskog mirovnog sporazuma taj sporazum proglasili Ustavom u BiH, a po njemu su tri naroda u ovoj zemlji konstitutivna.



"Neke su sudili u Haagu jer su željeli podijeliti BiH, a zapravo su je oni podijelili i time ozakonili etničko čišćenje. Kakva je to perfidija svjetskih sila? To su napravili jer su obećali ratnicima da će tako napraviti. Svjedok sam tih zbivanja. Aneks koji govori o povratku nisu proveli jer su novac davali vladajućima, a vladajući su vrlo uspješno igrali igru da se Hrvatima ne dodijeli potpora za povratak. Sada, po zakonu, idu za tim da nam oduzmu identitet i politički subjektivitet. Zato sam reagirao na zakon. Ako je zakon nepravedan, onda se sve može po zakonu", smatra kardinal.



Govoreći o problemu brojnih odlazaka mladih, pa i cijelih obitelji u inozemstvo, kako iz BiH tako i Hrvatske, kardinal naglašava kako je manji broj onih koji stvarno trebaju poći "trbuhom za kruhom" te da katkada odlasku doprinose i oni bračni drugovi koji uporno zagovaraju odlazak po svaku cijenu.



"Ako ih ne nagovaraju, onda stalno kukaju kako im nedostaje ovo ili ono i tako 'žugajući' pokrenu cijelu obitelj. Istina je da nas umara ova politička klima u kojoj je glavna tema interes, a čovjeka se sve manje vrednuje i sve mu se manje otvara mogućnosti ostvarenja u jednom dostojanstvu koje dolikuje čovjeku. Najveću odgovornost snose nositelji vlasti i mediji, ali i oni koji nas nisu uspjeli oružjem istjerati te sada perfidno rade da napuštamo ono za što smo živote polagali", kazao je Puljić.



Komenirajući advent i ozračje u kojem slavimo Božiće naših dana, kardinal kaže kako je Božić događaj koji se doživljava u vjeri te kako se Isus utjelovio i rodio u ljudskoj stvarnosti kakva jest.



"Tako i mi s vjerom Božić doživljavamo u stvarnosti kakvu proživljavamo. Čovjek otkriva u rođenju Isusovu da je voljeno biće. Zato se svakom čovjeku pri srcu javljaju dragi osjećaji, pogotovo ako pamti lijepo djetinjstvo, jer otkriva radost kroz doživljaj da je voljeno biće. Bez obzira na opterećeno javno stanje, čovjek treba dušu i srce otvoriti otajstvu Božića i tu doživjeti radost Božje blizine", kaže Puljić.



Upitan za suradnju s drugim crkvama i vjerskim zajednicama u BiH i mogu li zajedno učiniti više na boljem razumijevanju naroda i njihovih političkih predstavnika, Puljić napominje kako se ne smije izjednačavati politički diskurs i dijalog crkava i vjerskih zajednica.



"Naš dijalog traje. Činimo da u javnosti bude što manje napada, stvari stavljamo na stol razgovora i tražimo veće razumijevanje. Svjesno izbjegavamo da nas politika 'upregne', nego pokušavamo biti partneri za razgovor, a, ako je moguće, i dogovor. Treba znati da smo u različitoj poziciji u odnosu na državu", smatra Puljić.



