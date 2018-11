Napadi velikosrpskih snaga iz Srbije na mene i moj narod traju od 1992. godine. Mi smo još uvijek najisturenija tačka BiH prema Srbiji i nama je jasno da ćemo uvijek biti prvi na udaru. Mi se nećemo nikad predati. Borit ćemo se dok smo živi, mi i naša pokoljenja jer mi druge domovine nemamo, kazao je Naser Orić Patriji nakon oslobađajuće presude.

On je dodao kako se "javnost tokom procesa mogla uvjeriti da je proces protiv njega montiran i da se to na kraju i potvrdilo".



- Svjedok O-1 je višestruko presuđivan za krivična djela i Tužilastvo bazira sve optužnice u srednjem Podrinju protiv Bošnjaka na izjavama takve osobe. On se pokušao predstaviti kao borac Armije BiH, a na kraju je dokazano da to nije nikada bio - kazao je Orić.



Orić je istakao kako će se u budućnosti posvetiti porodici i svakodnevnim obavezama.



- Mislim da je došlo vrijeme da se malo odmorim. Progon koji se nada mnom vrši traje predugo.



Na kraju se zahvalio porodicama poginulih pripadnika Vojske RS-a koji su pred Sudom BiH svjedočili u njegovu korist.



- Ovim putem želim da izrazim saučešće porodicama ubijenih i da im se zahvalim i čestitam što su smogli snage i na Sudu BiH kazali istinu da su njihovi najvoljeniji poginuli u borbama - rekao je Orić.



