Član Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda Željko Komšić pozdravio je usvajanje amandmana na rezoluciju o Srbiji u Evropskom parlamentu (EP), kojim se precizira da će ta zemlja za ulazak u EU morati priznati genocid u Srebrenici.

Željko Komšić / 24sata.info

- Ta rezolucija je očekivana i zapravo je samo potvrdila sve ono što smo mi već znali i što smo nažalost osjetili na svojoj koži - rekao je novinarima Komšić.



Nažalost, nastavlja Komšić, izgleda da na ovim prostorima iz bilo kojih razloga istina teško dopire do nekih „tvrdih ušiju“.



- Kada će na političku scenu u Srbiji doći neka politička snaga koja će se moći suočiti s tim - ja to ne znam i to je do građana Srbije. Ali, kažem, očekivano i od Evropskog parlamenta, a nažalost očekivana je i reakcija iz Srbije - dodao je Komšić.



