Pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom ili susnježica i temperaturama od minus pet do 13 stepeni Celzijusa očekuje se u Bosni i Hercegovini narednih dana, prenosi Anadolu Agency (AA).

Ilustracija / 24sata.info

Najniža temperatura zraka izmjerena jutros u sedam sati bila je u Livnu i to minus deset, a najviša u Neumu četiri stepena Celzijusa, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH (FHMZBiH).



Danas u jutarnjim satima i prije podne, u sjeverozapadnim, centralnim, te ponegdje u istočnim područjima Bosne pretežno oblačno i maglovito, a u ostatku BiH pretežno sunčano vrijeme. U Hercegovini pretežno vedro.



Tokom dana, posupno naoblačenje sa zapada. Najviša dnevna temperatura od minus dva do četiri, na jugu od sedam do 11 stepeni.



Pretežno oblačno vrijeme u BiH očekuje se i prvog dana vikenda. Prije podne, slaba kiša ili susnježica je moguća na krajnjem zapadu i sjeverozapadu Bosne, a u Hercegovini sa slabom kišom. Tokom dana, u cijeloj zemlji bez padavina.



