Bjelinu novembarskih mrazeva i prvog snijega sa travnjaka vrlo brzo već prve, jutarnje zrake sunca obrišu pa je "Pionirska dolina" i tokom posljednjih mjeseci u godini najljepša, jesenjim šarenilom, okupana zelena oaza smještena gotovo u strogom centru Sarajeva.

Foto: 24sata.info

Zbog prelijepog jesenjeg dekora za koji se pobrinula bogata flora, ali i vrijedni radnici nedavnim predzimskim pospremanjem može se reći da je "Pionirska dolina" u potpunosti spremna za zimu i sniježne padavine. Bez obzira na mraz, malo snijega i vegetaciju zelenila koja se polako završava, novo cvjetno šarenilo uz staze za šetnju mame sve ljubitelje prirodnog ambijenta da suncem okupane dane jeseni sa svojim mališanima provedu upravo ovdje.



Poslije prirodne idile koja vas dočeka na samom ulazu, centralnog dijela u kojem se rekviziti za igru i zabavu polako pripremaju za "zimski san" i obnovu do sljedećeg proljeća, u zoološkom vrtu još uvijek je živo, jer životinje u dvorištima svojih nastambi još uvijek ljenčare i uživaju u toploti sunca.



Od početka ovog mjeseca u zoo vrtu za sve životinje, a njih je više od 500 svaki dan pripremaju se obilni, kalorični, vitaminima i mineralima bogati obroci, pripremljeni za svaku životinjsku vrstu po posebno i pažljivo biranom receptu. "Domovi" svih životinja koje potiču iz toplijih krajeva moraju biti topli i zagrijani, bez obzira koliko je vani hladno, pa je stoga već u oktobru izvršena provjera termoizolacije ili sistema grijanja svake nastambe. Kada je vanjska temperatura nešto niža zebre, eland antilope, lav i lavice borave samo u svojim nastambama, jer cilj veterinarskog tima koji se brine o njima jeste i da ih sačuva od bolesti. I mrki medo ima zagrijenu nastambu, ali neće kao njegov "rođak" koji živi u bosanskim šumama prespavati zimski san. Medo u "Pionirskoj dolini" svakodnevno na meniju ima velike količine hrane, topao dom, a kada to vremenski uslovi dozvole u dvorištu svoje kuće moći će čak uživati i u igri na snijegu, kao i sunčanim periodima dana. On je ipak medo koji je rođen i odrastao u zoo vrtu i ima čitav tim hranilaca i veterinara koji vode brigu o njegovoj ishrani i zdravlju, pa zato i neće imati potrebu prespavati vanjske "debele minuse".



Merkati, lemuri i majmuni također će zimu provesti u zatvorenim dijelovima svojih nastambi, ali njihova "zimska drijemanja" i igrarije na toplim radijatorima mogu kroz staklene plohe vidjeti svi posjetioci. Hladnoća, pa kasnije i sniježne padavine neće smetati ni ovogodišnjoj najvećoj atrakciji "Pionirske doline" dvogodišnjoj vučici, koja se od proljeća udomaćila u svojoj prostranoj nastambi, već je prirodno "obukla" debelo dlakavo odijelo i uz toplu i bogatu svakodnevnu trpezu suvereno će i bez obzira na hladnoću vladati svojim teritorijem. Slična situacija je i sa lamama, lijama, srnama, čupavim alpakama, magarcima, ponijima, škotskim bikovima, patuljastim kozama i brojnim drugim pernatim stanovnicima popularne "Pionirske doline".



Magacini s njihovom hranom su već spremni, a radnici "Pionirske doline" potrudit će se da kada padne snijeg što prije očiste sve staze i omoguće ljubiteljima zimske idile da uživaju u čarima ovog jedinog bosanskohercegovačkog rekreativno-zabavnog centra sa zoo vrtom.



Kapije "Pionirske doline" bit će i tokom decembra otvorene svaki dan od osam do sedamnaest sati za sve mališane, njihove roditelje, nane, bake, dede i zato su svi dobrodošli.



(24sata.info)