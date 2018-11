Na sceni je vraćanje mračnih ideja tzv. HB. Imamo suprostavljene koncepcije – ideju tzv. HB i snage koje se bore za BiH uz tezu jednakosti svih građana, poručeno je sa današnje konferencije Udruženja logoraša Mostar, povodom prve godišnjice od presude kojom je potvrđen UZP pred Međunarodnim sudom pravde u Haagu.

Foto: 24sata.info

Predsjednik Udruženja Nedžad Bobeta rekao je da su metode tzv. HB bile progoni, rušenja, paljenja i konc logori u kojim je ubijano, uz različite vrste tortura.



- Žalim što nijedna politička partija, niti udruženja proistakla iz rata ne obilježavaju zvanično ovaj dan. Jedino će osim nas obilježiti ga Centar za mir, kazao je Bobeta okupljenim novinarima.



Mirzo Ćemalović je podjestio na nedavni razgovor koji je obavio sa kolegama iz Njemačke.



- Pitaju je li se išta promijenilo za godinu. Bio sam jasan i rekao da su pozicije i danas iste. Jedni negiraju zločine, a mi se s druge strane borimo za istinu. I nikad se nećemo prestati boriti. Potvrda mojih riječi je nedavni transparent podrške Maki Radiću. Kreatori i njihovi sljedbenici podsjećaju na Vukovar, a negiraju zločin nad nama. Tražit ćemo povratak Make Radića u zatvor, potvrdu ranije presude i služenje do kraja za zlodjela, poručio je.



Emir Hajdarević je kazao da u Udruženju izbjegavaju reći da je UZP radio hrvatski narod, iako je jasno da su zločnci bili po narodnosti bili većinom Hrvati.



- Iz nekog razloga, koji nam nije poznat sve strukture godinu kasnije šute. Mi nećemo prestati. Zbog toga je 29. novembar u našem kalendaru. U posljednje vrijeme različiti mediji takođe uznemiravaju javnost, pokazujući da su sljedbenici ideja takozvane Herceg-Bosne. I protiv njih ćemo se boriti. Država Bosna i Hercegovina ne čini ništa ni za najmanju satisfakciju žrtvama. Nova vlast mora provesti određene aktivnosti kako bi se logoraši na području FBiH našli da u poziciji da se nađu u zakonu. Nezadovoljni smo i radom Tužilaštva, koje nije ništa poduzelo nakon što smo podnijeli prijavu zbog negiranja presude iz Haaga, od strane gospode Dragana Čovića i Bože Ljubića. Istraga će izgleda trajati narednih stotinu godina. Razlog je što je i Tužilaštvo pod okriljem politike koja je bila kreator takozvane Herceg-Bosne, kazao je Hajdarević.



Predsjednika Nadzornog odbora Udruženja Edina Batlaka žalosti to što danas šute i probosanske stranke.



- Presudu za UZP one nisu kapitalizirale na civilizacijski način. U priči oko Izbornog zakona, presuda se ne koristi na valjan način. Ta probosanska snaga je u potpunoj defanzivi. O UZP-u se govorilo sve do prijedloga Budžeta za 2018. Sumnjamo da su bili ucjenjeni. To je u suštini nova agresija i nepoštivanje žrtve. Probosanske snage nemaju strategiju. Narod BiH vode u maglu kao guske, bez pravca, cilja i strategije. Oni koji upravljaju ovom državom moraju se ponašati na državnički način. Jedan od puteva je da se udruženjima logoraša pomogne sa nivoa države. Preinačena presuda Maki Radiću je dokaz da se ne trebamo obraćati hrvatskom pravosuđu koje ne priznaje UZP, bez obzira što je Haaški tribunal nastao i na inicijativu Hrvatske. Mi ćemo nastojati naći način kako preskočiti hrvatsko pravoduđe i obratiti se Strasbourgu. Danas se mirnim sredstvima pokušava vratiti HB. Jutros su osvanuli novi transparent posvećeni presuđenim ratnim zločincima. Katarze neće biti dok se ne promijeni hrvatski politički vrh u BiH. Presuda za UZP nije presuda, niti će biti presuda hrvatskom narodu. To je presuda lošoj politici koja je završila u Haagu. Ovo govorim jer političari vješto manipuliraju i pokušavaju stvoriti kolektivnu odgovornost. Također, u javnosti se stvara vrlo loša psihoza, koja podsjeća na 1991. i 1992, kao da s evrše pripreme za novi rat. Perjanica je televizija naziva Naša TV sa urednikom Šuatlom. Mi ćemo uskoro podnjeti prijavu RAK-u, koji je morao reagovati po službenoj dužnosti, ponašajući se vrlo slično CIK-u. I jedni i drugi dobro šute, dok se na televiziji provodi jezik, mržnje i sistemski napadi na BiH. Ovo je neizdrživo.



(24sata.info)