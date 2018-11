Grad Sarajevo je danas dobio veliku podršku najboljeg tima Formule E i najboljeg vozača na svijetu u kandidaturi za domaćina utrke Formule E 2020. godine.

Foto: 24sata.info

U atriju Alta Shopping centra održana je press konferencija na kojoj su, pored gradonačelnika Abdulaha Skake govorili Jean Eric Vergne, vozač Techeetah tima, Edmund Chu, direktor tima, i Samir Cerić, direktor Sarajevo Sports International. Prisutnima je predstavljen i bolid tima Techeetah DS E-Tense FE 19, koji je samo za ovu priliku dovezen direktno iz Pariza.



Održavanje ove utrke bi za Bosnu i Hercegovinu značilo mnogo više od sportskog spektakla. To bi promovisalo ekonomske i turističke potencijale Sarajeva i BiH, privuklo bi nove investitore, te unaprijedilo ekonomski razvoj cijele regije, rečeno je na konferenciji za novinare.



Gradonačelnik Skaka je istaknuo da su kandidatura za organizaciju utrke formule E, kao i sama organizacija veliki su izazov.



„Ali, izazov koji će Sarajevo pozicionirati rame uz rame velikim svjetskim metropolama poput Pariza, Berlina, Hong Konga, Ciriha i New Yorka. Za nas je rad na ovom projektu investicija koja će se višestruko vratiti građanima. Formula E sa sobom donosi promociju glavnog grada BiH, ima veliki ekonomski, sportski i simbolički značaj. Grad Sarajevo zaslužuje jedan ovakav spektakl. Već mjesecima sa našim partnerima radimo vrlo konkretne poteze koji će organizaciju utrke učiniti mogućom. I ova promocija bolida Formule E i posjeta naših prijatelja dokaz su da idemo u pravom smjeru“, rekao je Skaka ističući da su naišli na „dobro raspoloženje domaćih kompanija i želju da učestvuju u ovakvom projektu“.



"Prema svemu što sam do sada čuo i vidio, Sarajevo ima potencijal za velike poslovne projekte i mi smo veoma zainteresovani za investiranje u sportski i tehnološki sektor. Ako pogledate koliko je šampionat Formule E značio metropolama poput New Yorka, Hong Konga, Pariza i drugih gradova, onda je sasvim jasno koliko bi ova jedinstvena platforma značila za globalno pozicioniranje Sarajeva."- izjavio je Edmund Chu, predsjednik Techeetah tima.



Jean-Eric Vergne, trenutni šampion Formule E, izrazio je oduševljenje glavnim gradom naše države, uz napomenu kako vjeruje da bi sarajevske ulice i bolid koji vozi bili sjajan spoj, te da bi ga radovalo ukoliko ulice našeg glavnog grada dospiju na mapu njegovih izazova.



Samir Cerić, CEO Sarajevo Sports International, iznio je ovu ideju i viziju za Sarajevo s mnogo samopouzdanja, imajući u vidu svoje dosadašnje poslovne uspjehe i kontakte, kao i potencijal naše države i naših ljudi. Činjenica da su na njegov poziv u Sarajevo došli predstavnici ovog svjetskog takmičenja, među kojima je trenutni svjetski prvak Formule E, ulijeva povjerenje u uspješnu realizaciju ove ideje.



(24sata.info)