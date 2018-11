U centralnim, istočnim i sjeverozapadnim područjima Bosne sutra će jutro biti pretežno oblačno i maglovito, a u ostatku Bosne i Hercegovine bit će pretežno sunčano.

Tokom dana doći će do postepenog naoblačenja sa zapada. Jutarnja temperatura zraka od -8 do -2, na planinama do -12, na jugu od -1 do 4, a najviše dnevna od -2 do 4, na jugu od 7 do 12 stepeni.



U Bosni i Hercegovini će u subotu, 1. decembra biti pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana slaba kiša ili susnježica je moguća na krajnjem sjeverozapadu Bosne. U Hercegovini bit će sa slabom kišom. Jutarnja temperatura zraka od -5 do 0, na jugu od 4 do 9, a najviša dnevna od 1 do 6, na jugu od 8 do 13 stepeni.



U nedjelju, 2. decembra bit će umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U večernjim satima kiša se očekuje u Hercegovini, na zapadu, jugozapadu i sjeverozapadu Bosne. Jutarnja temperatura zraka od -5 do 0, na jugu od 2 do 7, a najviša dnevna od 2 do 8, na jugu od 9 do 13 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.





