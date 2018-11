Ministrica odbrane BiH Marina Pendeš izjavila je danas da nije tačno da je zabranila angažman jedinice Oružanih snaga BiH za odavanje počasti, već da je ta jedinica bila prisutna na obilježavanju 25. novembra u Bobovcu, u skladu sa Zakonom o odbrani BiH.

Marina Pendeš / 24sata.info

- Počasna jedinica Oružanih snaga nije 25. novembra bila angažovana na Bobovcu, nego je angažovana jedinica za odavanje počasti, a to je velika razlika. Drugo, u tom procesu odobravanja Predsjedništvo BiH nema nadležnost, a ja sam kao ministar odbrane u skladu sa Zakonom o odbrani i pravinikom kojim su definisane počasti, uradila sve i angažman te jedinice i vojnog orkestra u potpunosti je u skladu sa zakonom", rekla je Pendeš.



Ona je podsjetila da u Oružanim snagama BiH postoje tri puka koja vode računa o tradiciji vojski iz kojih su nastali, kao i da sve ono što nije u planu pukova jeste definisano pravilnikom koji definiše počasti, tako da se zna da mjesec prije održavanja bilo koje aktivnosti neka organizacija ima pravo da u skladu sa tim pravilnikom od Ministarstva odbrane traži angažman Oružanih snaga BiH ili nekog njegovog dijela, u skladu sa zakonom.



- To što su neki `dušebrižnici` iz Ministarstva odbrane prvo poslali informaciju da sam ja to zabranila, nije tačno, jer njima je uvijek potrebno da oko Dana Oružanih snaga BiH naprave takvu atmosferu koja ne doprinosi značaju tog dana", navela je Pendeš.



(24sata.info)