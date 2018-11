Kantonalno tužilaštvo Sarajevo zatražilo je produženje pritvora za Srećka Trifkovića, osumnjičenog za ubistvo sarajevskih policajaca Adisa Šehović i Davora Vujinovića, dok je odbrana zatražila prebacivanje nadležnosti na Sud BiH ili da se prijedlog za pritvor odbaci kao nedopušten.

- Pritvor je predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao uticati na svjedoke, prikriti dokaze, zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela i zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičenog moglo doći do uznemirenja javnosti - rekla je portparolka Tužilaštva Azra Bavčić i pojasnila da je zatraženo produženje od dva mjeseca.



Trifković je osumnjičen za ubistvo dvojice policajca u sarajevskom naselju Alipašino Polje. Ubistvo se dogodilo 26. oktobra, kada je pucano na policijsku patrolu. Na licu mjesta ubijen je policajac Adis Šehović, a teške povrede zadobio je Davor Vujinović, koji je u bolnici podlegao povredama.



Krajem oktobra ove godine, Trifkoviću je sarajevski Kantonalni sud odredio pritvor zbog opasnosti da bi mogao uticati na svjedoke, prikriti dokaze, ponoviti krivično djelo i, istovremeno, zbog opasnosti da bi moglo doći do uznemirenja javnosti.



On je pred Sudom BiH, u predmetu “Volan”, optužen zajedno s još 23 osobe zbog sumnje da se radi o organizovanoj grupi u vezi s krađom automobila, krijumčarenjem, daljom prodajom, izmjenom oznaka, iznuđivanjem otkupa i rastavljanjem dijelova ukradenih vozila zbog dalje prodaje. U tom slučaju je pušten da se brani sa slobode.



Odbrana osumnjičenog Trifkovića je predložila da se Kantonalni sud u Sarajevu oglasi nenadležnim i predmet ustupi Sudu BiH ili da se prijedlog za pritvor odbaci kao nedopušten ili odbije kao neosnovan.



Članice advokatskog tima Nina Kisić i Tatjana Savić su navele da se predmet treba prebaciti u nadležnost državnog pravosuđa zbog nezakonite neažurnosti u istrazi.



- Iz dosadašnjeg toka istrage jasno je da se istraga neažurno provodi - stoji u pisanom podnesku.



Kao razloge za odbacivanje prijedloga, advokatica Kisić je navela da osumnjičenom nije omogućeno da se izjasni o činjenicama i dokazima koji ga terete, nije saslušan na okolnosti u vezi s navodnom krađom vozila “seat”, a saslušan je, po ocjeni odbrane, na pogrešne okolnosti.



- Odbrana se već bavila pitanjem neefikasnosti istrage u ovom predmetu. Tužilaštvo je u svom prijedlogu pobrojalo brojne dokaze koje je prikupilo i koji očigledno ničim ne ukazuju na bilo kakvo učešće Trifkovića u djelu za koje se sumnjiči, ali je Tužilaštvo propustilo da opiše dokaze koji Srećku Trifkoviću idu u prilog, a naročito je izbjeglo da ukaže na sopstvene propuste u istrazi - navela je Kisić.



U podnesku je odbrana postavila pitanja zašto Trifkoviću nikada nije uzeta “parafinska rukavica” niti je izvršen pretres objekata u kojima boravi, te zašto nije vještačeno ni vozilo “čija krađa je navodno pokušana”.



- Osumnjičeni je u vezi s ovim predmetom tri puta privođen i dva puta puštan na slobodu, pa ta njegova puštanja na slobodu nisu izazvala narušavanje javnog reda i mira - rekla je odbrana.



Kantonalni sud će naknadno donijeti odluku, javio je BIRN BiH.





