Banjalučki Trg Krajine je i 246. dan bio mjesto na kojem se tražila pravda za Davida. Poručeno je da odustajanja nema i da očekuju da Davidove ubice i nalogodavci budu izvedeni pred lice pravde.

Foto: BN

Osam mjeseci građani Banjaluke i članovi grupe "Pravda za Davida" rame uz rame sa Davorom Dragičevićem stoje na Davidovom trgu. Dok institucije ćute 246 dana, Davidov otac Davor poručuje da nikad neće odustati. Navode da će morati da idu sa trga do kraja godine, Davor smatra sramnim i poručuje da do 7. aprila ne idu nigdje.



"Do 7.aprila 2019. godine ova slika djeteta od 21 godinu stoji i stajaće ovdje, a poslije toga sve je, dragi sine u u ćaćinim rukama", poručio je Davor Dragičević, otac ubijenog Davida.



Komentarišući novi poziv za ispitivanje zbog, kako se navodi, krivičnog djela ugrožavanje bezbjednosti u Okružno javno tužilaštvo u Prijedoru, Davor je imao poruku za one koji su ga pozvali.



„Kad ste tako ažurni što ne pokažete snimak gdje su trojica momaka sa snimka kamere sa Raifeissen banke? Kad ste tako ažurni, što ne pokažete taj snimak od 18.03.2018? Da vidite kako se otima dijete od 21 godinu u centru Banjaluke i vodi u smrt", kaže Davor.



"Ovaj trg je nastao kao simbol roditeljske ljubavi prema djetetu čije je ime okaljano poslije smrti. Vi ste nas pozvali da dođemo ovdje nakon sramne konferencije. Ovo je naš grad i mi ćemo ovdje stajati do kraja", poručuju iz grupe "Pravda za Davida".



„Ovaj trg možete ukloniti samo onda kada sve zločince koji su ugasili Davidov život strpate iza rešetaka. Sve dokle zločinci hodaju našim gradom i među našom živom djecom i dok ovaj anđeo ne nađe svoj mir, nemate pravo ni da nas pogledate ni da nam se obratite", rekla je Daniela Ratešić iz grupe "Pravda za Davida".



Članovi grupe "Pravda za Davida" najavili su da će 7.aprila 2019. godine biti održan peti veliki skup. Očekuju da će tad konačno biti sve riješeno i da će Davidove ubice i nalogodavci konačno biti izvedeni pred lice pravde.



(BN)