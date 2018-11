U organizaciji Udruženja logoraša Mostar večeras je upriličena tribina povodom obilježavanja godišnjice presude Jadranku Prliću i ostalim čelnicima takozvane Herceg-Bosne pred Međunarodnim sudom pravde u Haagu.

Foto: 24sata.info

Pod sloganom "Kako odbraniti Bosnu i Hercegovovinu od udruženih nasrtaja" govornici su Mostarce podsjetili na zločine u Hercegovini, kao i na pomenutu presudu, ponudivši i društveno-politički komentar o atacima na državnost BiH.

Govorili su Slaven Kovačević, Emir Suljagić i Faruk Vele a tribinu je moderirao Edin Batlak.



Vele je podsjetio da još uvijek ne postoji spremnost da se prihvate činjenice koje je utvrdio Haaški tribunal, a koje govore o užasu iz vremena stvaranja takozvane Herceg-Bosne. Ukazao je i na nastojanje Hrvatske da internacionalizira pitanje Bosne i Hercegovine i upliće se u unutrašnja pitanja naše zemlje.



Član Udruženja logoraša Mostar Emir Hajdarović podsjetio je da su logoraši danas jedna od najugroženijih kategorija u bh. društvu, napominjući da se u BiH u posljednje vrijeme dešavaju “ružne stvari“, dok istovremeno izostaje adekvatna reakcija od bilo kojeg političkog subjekta u BiH.



- Oni danas čekaju na formiranje vlasti i zaziru od jasnih izjava, kvalifikacija i aktivnosti spram određenih centara moći u Srbiji i Hrvatskoj. Pomenuti centri otvoreno agituju na BiH, pa smatramo da je trenutak kada se treba otvoreno skrenuti pažnja da smo na udaru i Hrvatske i Srbije. Definitivno je vrijeme da se počne drugačije razmišljati, izjavio je Hajdarović.



Doktor Slaven Kovačević konstatovao je da se BiH od diplomatske agresije susjeda može odbraniti konzistentnom vanjskom politikom u kojoj bi se na miješanje u unutrašnje stvari BiH moralo skrenuti pažnju i pred institucijama NATO-a i EU.



- Drugi način je strategija u vanjskoj politici koja će promivisati naše vanjskopolitičke ciljeve, i to na način da bh. institucije ne budu u funkciji ciljeva susjednih zemalja. Nadam se da će novi sastav Predsjedništva koje je nosilac vanjske politike, imati strateški pristup u dijelu koji se zove vanjska politika. Čini mi se da je vanjska politika u BiH dosad bila prepuštena ad-hoc odlučivanju pojedinih članova Predsjedništva, kazao je Kovačević.



Napomenuo je i da se sve presude Međunarodnog suda u Haagu moraju poštovati kako u BiH, tako i u susjednim zemljama. Da bi došlo do izgradnje povjerenja temeljenog na pomirenju, nepobitne pravne činjenice moraju se uvažavati, njegov je stav.



- Presudama treba pristupiti bez strasti i prevelikih emocija. Njih treba dobijati više na pravni, a što manje na politički način. Ako presude uđu u domen razmatranja bilo kojih političkih opcija u BiH, onda se dogovor nikada neće postići. Udruženi zločinački poduhvat temeljen je na zajedničkom cilju i podrazumijevao je više osoba koje su isplanirale cilj, način provođenja i program sve do cilja. Plašim se da je zajednički cilj živ i danas. To je problem, dodao je Kovačević.



Uz pokušaje izmjena Izbornog zakona nastoje se označiti određene teritorije na monoetnički način uz upotrebu političkih alata, a to je nastavak onoga što je presuđeno. Bilo bi dobro kada bi nove politike bile rasterećene etničkih podjela, podsjetio je.



- Američki zvaničnici od maja do danas stalno podsjećaju da su probleme stvorile etničke politike podjele u BiH. A njih su stvorili lideri nacionalnih stranaka, koji koriste emocije građana i proizvode sistem u kojem imaju neograničenu moć koja im ne pripada. Ta moć rezultira stvaranjem sistema u kojem je nezaobilazan instrument korupcija s ciljem ostvarenja profita. Vijeće EU za vanjske poslove prije sedam dana kazalo je da BiH mora preći iz dejtonske u briselsku fazu u kojoj bi građanske opcije rasteretile državu, rekao je Kovačević.



Emir Suljagić je tokom svog izlaganja kazao da takozvana Herceg-Bosna nije bila nikakva neovisna pojava, kao i da je Hrvatsko vijeće obrane bilo sastavni dio Hrvatske vojske. Ukazao je također na neophodnost, odnosno na hitnost strategije probosnaskih snaga u našoj zemlji.



(24sata.info)