Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH poslala je Miloradu Dodiku, predsjedavajućem Predsjedništva BiH, akt kojim ga obavještava da nijedna policijska agencija, izuzev pripadnika Direkcije, u zgradu Predsjedništva BiH ne može unositi oružje.

Milorad Dodik / 24sata.info

To je potvrdio izvor "Nezavisnih", koji ističe da ovaj dokument potpisuje Mirsad Vilić, direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, a čiji komentar nismo uspjeli dobiti.



Podsjetimo, prije nekoliko dana je Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova RS, potvrdio da će Dodika i dalje obezbjeđivati pripadnici MUP-a Republike Srpske.



Lukač je tada pojasnio da Zakon o direkciji omogućava da ljudi koji su do sada bili pratioci Milorada Dodika to i ostanu.



Dodik je ranije rekao da će ga u Sarajevu isključivo štititi Policija Republike Srpske jer samo u njih ima povjeenja.



"U te neke zajedničke jedinice nemam povjerenje. Neće me oni obezbjeđivati. Imaćemo saradnju sa Vladom Republike Srpske, ne treba mi obezbjeđenje na nivou BiH. Zar da prihvatim da me čuva SIPA koja je prije tri mjeseca htjela da me hapsi, zatvara i pretresa moju kuću", rekao je tada Dodik.



(NN)