Na današnji dan 1943. godine, više od dvije stotine delegata iz cijele Bosne i Hercegovine okupilo se u Mrkonjić Gradu i formiralo Antifašističko vijeće za narodno oslobođenje Bosne i Hercegovine, obnavljajući državnost BiH i proglašavajući je državom koja ne pripada ni muslimanima, ni Hrvatima niti Srbima, već državom koja garantuje jednaka prava za sve svoje građane.

Sadašnji Ustav BiH, koji je poznat kao Dejtonski mirovni sporazum, je sporazum koji je postignut u bazi vazduhoplovstva Wright-Paterson u blizini Dejtona u Ohaju u novembru 1995. godine. Dejtonski mirovni sporazum je okončao agresiju na BiH, međutim, to nikako nije bio besprijekorni sporazum. Na primjer, on krši Evropsku konvenciju o ljudskim pravima zato što nije dozvoljeno etničkim manjinama da se kandiduju za tročlano Predsjedništvo i Dom naroda. Do danas nisu preduzeti nikakvi konkretni koraci za sprovođenje ove presude Evropskog suda za ljudska prava.

U vrijeme kada rukovodstvo manjeg entiteta BiH Republika Srpska (RS) prijeti secesijom, što bi neizbježno dovelo do još jednog rata, ACBH poziva sve prijatelje BiH da im se pridruže u radu na očuvanju suvereniteta BiH, sigurnosti i teritorijalnog integriteta BiH i nastave da se drže onoga što je ZAVNOBiH postigao i realizovao prije 75 godina.

Ono što ostaje istinito do današnjeg dana jeste da snaga BiH leži u njenom stanovništvu i vijekovnom, multietničkom tkivu.

Danas ACBH slavi Dan državnosti BiH i napore osnivačkih članova ZAVNOBiH uz nadu da će građani BiH nastaviti da rade na prevladavanju vještačkog separatizma i stvaranju prosperitetne BiH koja je članica NATO-a i EU.

Ove godine, ACBH se zajedno sa prijateljima BiH okupio u Washingtonu na godišnjoj gali ACBH-a i odao priznanje onima koji su se žrtvovali i posvetili svoje živote bh.državnosti.

"Bosna je 1943. godine obnovila svoju državnost kao zemlja sa jednim od najjačih, ako ne i najjačih, antifašističkih pokreta u okupiranoj Nacističkoj Evropi. Naša državnost se ponovo rodila krvavom borbom Bosanaca svih političkih uvjerenja u okviru Narodnooslobodilačkog pokreta kojeg je vodio Tito. Jedno od najvećih dostignuća bosanske nacije je to što smo mi bili jedna od rijetkih nacija u Evropi koja nije bila oslobođena od nacizma od strane savezničkih snaga. Oslobodili smo se sami. Ponovo, devedesetih godina uspjeli smo da se odbranimo. Vjerujem da je razumijevanje drugog i drugačijeg ono što je jednako za sve u bosanskoj historiji. To je razlog zbog kojeg su Bosanci i Hercegovci lako postali ponosni i lojalni Amerikanci i dio američkog društva", rekla je predsjednica Savjetodavnog vijeća za Bosnu i Hercegovinu Ajla Delkić.



Glavnu riječ imao je Bill Clinton, bivši predsjednik SAD-a kojem je zbog uloge koju je imao u zaustavljanju agresije na BiH Savjetodavno vijeće za BiH dodijelilo nagradu za životno djelo. Tokom svog govora, predsjednik Clinton je izrazio zahvalnost za nagradu.

"Ja zapravo ne vjerujem da bi nekadašnji predsjednici trebali dobijati priznanja. Uvijek sam mislio da je sama pozicija dovoljna čast, ali drago mi je sam iskoristio mogućnost. Prilika koju smo moji saradnici i ja imali da radimo i pokušamo zaustaviti genocid u BiH i stvorimo novi početak, je bila jedna od najvažnijih stvari koje su mi se desile ikad, ne samo kao predsjedniku, nego u mom životu uopće", kazao je Clinton.

Dodao je kako niko nije mislio da je Daytonski mirovni sporazum savršen. Očito je ostavio mogućnost blokiranja, istakao je bivši američki predsjednik.

ACBH je takođe odlikovao generala Wesleya Clarka, nagradom za hrabrost, kao i doprinos miru i stabilnosti BiH. Kao bivši komandant savezničkih savezničkih snaga NATO-a general Clark je jedan od najodlikovanijih vojnih heroja našeg vremena koji je pomogao u postizanju Dejtonskog mirovnog sporazuma.



Nagradu za filantropiju ACBH uručena je bh. preduzetnici i humanitarki Saneli Diani Jenkins, kao jednoj od najuspješnijih i najprepoznatljivih bh. Građanki. Gđa Jenkins je posvetila puno vremena i resursa za unapređenje pravde i napredak i razvoj BiH.



Nagradu za prijateljstvo BiH dobio je dugogodišnji prijatelj BiH, filmaš i autor Billu Carteru zbog svoje neumorne posvećenosti ljudskim pravima i hrabrih humanitarnih akcija koje je preduzimao tokom rata u BiH.

ACBH je uručio priznanje Hastor Fondaciji. Ova porodična organizacija, koju je osnovala porodica Hastor, podržava i osnažuje 1860 djece i mladih ljudi u preko 115 općina u BiH.



Večera koja je slavila državnost BiH završena je govorom bivšeg predsjedavajućeg Predsjedništva BiH dr. Harisa Silajdžiću, koji je primio nagradu za životno djelo za svoje liderstvo i primjernu posvećenost javnim službama, a koji je bio i snažni zagovornik evroatlantskih integracija BiH.

On je u svom obraćanju kazao da "ako SAD ne štiti Dejtonski sporazum i ne reformiše ga, to se nikad neće ni dogoditi. Bez Sjedinjenih Američkih Država to se neće desiti, a Balkan će ostati pod napetostima.”

Pošto proslavljamo 75-godišnjicu bh. državnosti danas, podsjetimo da je BiH kroz historiju bila zemlja jedinstva, tolerancije i sigurnog utočišta za multietničnost, a ACBH je posvećena održavanju tih principa i danas i uvijek.

