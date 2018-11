Svečani prijem povodom Dana državnosti BiH 25. novembra održava se u Sarajevu, a domaćini su dva člana Predsjedništva BiH Željko Komšić i Šefik Džaferović.

Neke od zvanica prisutnih na ovom prijemu su predstvnici Oružanih snaga BiH, Mirko Pejanović, funkcioneri SDA, Ivo Komšić, bivši gradonačelnik Sarajeva, Petar Ivancov, ruski ambasador u BiH, Fahrudin Radončić, predsjednik SBB-a, kao i drugi predstavnci diplomatksog kora.



Željko Komšić, hrvatski član Predsjedništva BiH, obratio se zvaničnicima BiH, diplomatskom koru i građanima BiH.



Rekao je da ima čast da se obrati povodom obnove hiljadu godišnje državnosti.



"Ova država je pokazala da baštini toleranciju. Različitosti ali i sličnosti u tradiciji i vjeri predstavlja najveće bogatstvo u BiH. Zbog toga se sjećamo ZAVNOBIH-a jer je to dan kada je obnovljena državnost BiH. Vijećnici ZAVNOBIH-a i svi antifašisti bili su dio svjetskog antifašističkog otpora", rekao je Komšić.



Šefik Džaferović, bošnjački član Predsjedništva BiH rekao je da BiH obilježava jedan od najznačajnijih datuma.



"Naši narodi imali su snage da se suprostave fašizmu i da obnove državnost BiH. Pola stoljeća poslije BiH se borila za svoj teritorijalni integritet. Dejtonski mirovnom sporazumom zaustavljen je rat. To nije bio pravedan mir, ali je zaustavljen rat. Od tada su napravljene mnoge reforme, ali još posla mnogo je pred nama kako bi smo zaustavili odlazak mladih iz naše zemlje", rekao je Džaferović.



Dodao je da svaki građanin BiH mora imati jednaka prava na svakom pedlju BiH.



"U posljednje vrijeme sve su učestaliji i agresivniji pokušaji dezintegracije i rušenja i BiH. Zbog toga je vrijeme da iznova zbijemo redove i da branimo ravnopravnost svih građana BiH. U to ime svih građanima BiH čestitam Dan državnosti BiH", rekao je Džaferović.







