Pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine ipak danas prisustvuju obilježavanju Dana državnosti Bosne i Hercegovine na Bobovcu.

"Ne znamo kako je došlo do ovog zaokreta, sinoć sam obaviješten da će Oružane snage BiH ipak sutra doći na Bobovac. Ko god da je donio, odosno uticao na ovu odluku, mi mu se zahvaljujemo", kazao je Adil Kulenović, predsjednik Kruga 99, jednog od organizatora okupljanja na Bobovcu.



Organizacioni odbor narodnog okupljanja na Bobovcu reagirao je jučer povodom, kako su naveli, zaustavljenog učešća počasne jedinice OS BiH na obilježavanju Dana državnosti BiH.



"Skandalozno je da ministrica odbrane BiH Marina Pendeš u posljednji čas, danas, dva dana pred tradicionalno narodno okupljanje povodom obilježavanja Dana državnosti BiH na kraljevskom gradu Bobovcu, zaustavi planirano i pripremljeno angažovanje počasne jedinice i vojnog orkestra Oružanih snaga BiH u ovoj narodnoj manifestaciji", naveli su jučer u saopćenju Organizacionog odbora.



Prošlogodišnja masovnost ovog skupa, kako se dodaje u saopćenju, čijem su održavanju i nacionalnom dostojanstvu dali doprinos pripadnici Oružanih snaga na isti i ove godine očekivani način, i po identičnoj proceduri, ovim neće biti umanjena.



" Niti zaustavljena narodna volja u očuvanju tradicije i privrženosti najboljim vrijednostima naše države i kulture zajedničkog života koja se tako snažno iskazala i iskazaće i ove godine", naveli su jučer iz Organizacionog odbora (BZK Preporod, HNV BiH, La Benevolencija, Krug 99, Merhamet, SGV-PR, VKBI).



Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je jučer da je ispravna odluka ministrice odbrane BiH Marine Pendeš da ne odobri upotrebu počasnog voda Oružanih snaga BiH povodom obilježavanja Dana državnosti BiH.



"Što se tiče same odluke u vezi sa tim, apsolutno mislim da je to u redu, jer 25. novembar nije dan državnosti i nikad nije donesena takva odluka. To je, očigledno, isključivo praznik koji samo guraju Bošnjaci i u tom pogledu je to samo još jedna spekulativna priča koja se želi nametnuti svima", rekao je Dodik, upitan da prokomentariše informacije da Pendeš nije odborila postrojavanje počasnog voda Oružanih snaga BiH povodom obilježavanja Dana državnosti BiH.



Dodik je pojasnio da Predsjedništvo BiH treba da odobri upotrebu jedinica Oružanih snaga BiH, pa i počasnih.



