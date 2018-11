Brojne delegacije svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini položile su danas, povodom Dana državnosti, cvijeće na spomen-obilježje kod Vječne vatre.

Foto: Fena / AA

Članovi Predsjedništva BiH Šefik Džaferović i Željko Komšić te predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić, nakon polaganja cvijeća, čestitali su svim građanima jedan od najvećih praznika u BiH.



Džaferović je u izjavi novinarima kazao da je 25. novembar jedan od najznačajnijih datuma u modernoj historiji Bosne i Hercegovine, dan kada je na zasjedanju ZAVNOBiH-a u Mrkonjić-Gradu obnovljena i potvrđena državnost BiH, njen teritorijalni integritet i suverenitet te proklamirana ravnopravnost svih naroda i građana na cijelom prostoru BiH".



- Ono što mi danas činimo je da na principima koje su proklamirani ZAVNOBiH-om izgrađujemo BiH na vrijednostima antifašizma, ravnopravnosti svakog čovjeka i svih naroda u ovoj zemlji. To je jedini put kojim treba da ide ova zemlja, putem unutrašnje reintegracije, osiguranja ravnopravnosti svakom čovjeku i integraciji u Evropsku uniju i NATO savez. Želim da u ovom mandatu, bez obzira na neke početne komplikacije, napravimo snažne iskorake u realizaciji ovih ciljeva - poručio je Džaferović.



Željko Komšić je naglasio da su na zasjedanjima ZAVNOBiH-a u Mrkonjić-Gradu i Sanskom Mostu usvojeni dokumenti kojima bi dičio cijeli demokratski svijet.



- To su dokumenti koji se tiču ravnopravnosti naroda i građana, demokratije i civilizacijiskih vrijednosti. To govori o značaju i veličini ljudi koji su radili na tome, a i samog bh. naroda koji se tada odupirao fašizmu i gradio državu. Zato je vrijedno da se sjetimo i tih dana, ljudi koji su dali svoje živote za slobodu ove zemlje, jer nemoguće je odvojiti ono što se tada dešavalo i sudbonosnih dana 1992. Sve se to može gladati kao jedna cjelina neprestane borbe protiv fašista - istakao je Komšić.



Kako je kazao, i danas imamo šovinizma, skrivenog i otvorenog fašizma i u BiH i regiji.



-Naša je obaveza da ovaj put politički stanemo pred te fašiste i da im opet poručimo, ono što im je poručeno i 1943. i 1992., da to nikad neće biti ideja koja će vladati ovim prostima. BiH je jača od svih nas i ona će uvijek, a to je pokazala i u svojoj hiljadugodišnjoh historiji, sve nadživiti i opstati zahvaljući volji i hrabrosti Bosanaca i Hercegovaca - kazao je Komšić.



Nakon polaganja cvijeća kod Vječne vatre, delegacije na šehidskom mezarju na Kovačima također odaju počasti poginulim braniteljima Bosne i Hercegovine, kao i prvom predsjedniku Predsjedništva BiH Aliji Izetbegoviću, nakon čega će obići spomen- obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva te spomen-park "Vraca".



Obilježavanje Dana državnosti BiH počelo je jutros podizanjem zastave BiH na brdu Hum iznad Sarajeva, u prisustvu članova Predsjedništva BiH Željka Komšića i Šefika Džaferovića, te gradonačelnika Sarajeva Abdulaha Skake, kao i drugih osoba iz političkog života Kantona Sarajevo, Grada Sarajevo i BiH.



Članovi Predsjedništva BiH Komšić i Džaferović večeras će povodom Dana državnosti BiH upriličiti i svečanog prijema u zgradi Predsjedništva BiH.



(FENA)