Restaurirana zgrada Ćejvan Ćehajinog mekteba, koja se nalazi pored Starog mosta u Mostaru, svečano je otvorena u subotu u nazočnosti ministra kulture i turizma Republike Turske Mehmeta Nurija Ersoyja i brojnih drugih visokih dužnosnika iz Turske i BiH.

Zgrada je ustupljena na korištenje Institutu Yunus Emre, a radove je financirala Turska agencija za suradnju i koordinaciju (TIKA).



Federalna ministrica obrazovanja i znanosti Elvira Dilberović kazala je u izjavi za novinare kako je ovo još jedan dokaz odlične suradnje između BiH i Turske, izrazivši nadu kako će ta suradnja u budućnosti biti još intenzivnija na obostrano zadovoljstvo, pogotovo kada su u pitanju obrazovanje i znanosti.



Podsjetila je i na sporazum o suradnji između Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti i Ministarstva obrazovanja Turske, kao i na brojne projekte iz kulture, turizma i drugih oblasti.



- Iznimno mi je drago što je danas ovdje turski ministar kulture i turizma, koji je i službeno otvorio ovu instituciju, koja uvelike, s vrlo šarolikim programom i lepezom svojih ponuda, pomaže građanima Mostara bez obzira na njihovu vjersku, nacionalnu ili drugu pripadnost - istaknula je ministrica Dilberović, naglasivši pritom kako je to još jedan od dokaza koliko je Republika Turska vrlo široka u prihvaćanju različitih kultura, svjetonazora i da želi BiH vidjeti kao jedinstvenu državu sa svim njezinim narodima i manjinama koji žive u njoj.



Također je izrazila nadu da će Institut Yunus Emre građanima Mostara nastaviti pružati raznovrsne tečajeve, kako iz bogate turske baštine, kulture i povijesti tako i iz one bosanskohercegovačke.



Ustvrdila je kako je ovo bio prvi službeni posjet Mostaru ministra Ersoyja s kojim je kratko razgovarala i o njegovom sljedećem posjetu tom gradu u koji bi uskoro trebao doći s konkretnim prijedlozima za projekte koji se prije svega odnose na ulaganja u turističku djelatnost što je, kako je kazala, jedan od vodećih potencijala Mostara i Hercegovačko-neretvanske županije.



Uz brojene visoke uzvanice iz Mostara i HNŽ-a, današnjoj svečanost nazočili su i prof. dr. Seref Ates, predsjednik Instituta Yunus Emre, prof. dr. Serdar Cam, predsjednik TIKA-e te veleposlanik Republike Turske u Sarajevu Haldun Koc.



Nakon svečanosti otvorenja i obraćanja gostiju uslijedilo je i čitanje pobjedničke kompozicije natjecanja upriličenog povodom obilježavanja Dana učitelja, koji se u Turskoj obilježava 24. studenoga te dodjela nagrada najuspješnijim učenicima.



Ćejvan-ćehajin mekteb podignut je 1554. godine uz Ćejvan-ćehajinu džamiju i ta islamska osnovna škola radila je sve do 1945. godine.



U svojoj zakladnici Ćejvan je odredio da se troše po dva dirhema dnevno za nabavku voća, ili ukoliko ovog ne bude, raznih drugih slatkiša koji će se dijeliti djeci svakog četvrtka poslije podne. Zato je taj mekteb u narodu poznat kao "šećer mejtef" u kome je ponekad učilo po tristo djevojaka i četiristo mladih momaka, postao temom nekoliko lirskih pjesama, koje su, opet, svaka na svoj način opjevale događaje u njemu i okolo njega, a posebno ljubav između Omer-efendije i kalfe mlade Umihane.



Mekteb je srušen 1895. godine, a na njegovom mjestu je 1899. godine izgrađena reprezentativna zgrada u pseudomaurskom stilu, u kojoj je sve do 1945. godine radio mekteb.



Kasnije je zgrada prenamijenjena u muzej, a u razdoblju između 1997. i 2013. godine tu je bila smještena Karadžozbegova medresa, koja je 2013. godine preseljena u novi objekt.



Ćejvan-ćehajin mekteb uvršten je na privremenu listi nacionalnih spomenika BiH.



