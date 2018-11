Zastava Republike Srpske ponovo će u ponedjeljak biti u Sarajevu, ispred kabineta srpskog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika.

Foto: 24sata.info

To je za Srpskainfo potvrđeno u kabinetu Dodika, koji je i prvi predsjedavajući Predsjedništva BiH u ovom mandatu.



– Za nas je ključno da je zastava Republike Srpske bila pred našim kabinetom, da je zastava naše Republike bila tokom zvanične svečane ceremonije predaje akreditiva predsjedavajućem Dodiku. U ponedjeljak ujutru će zastava ponovo biti ispred kabineta srpskog člana Predsjedništva – kažu u Kabinetu.



Podsjećamo, Milorad Dodik je izjavio da će zastava Srpske biti gdje god on bude u Predsjedništvu BiH jer je izabran u Srpskoj kao srpski član Predsjedništva. Dodik je to ponovio i na jučerašnjoj konferenciji za novinare u Istočnom Sarajevu.



Međutim, nakon toga je zastava RS uklonjena ispred ulaza u Dodikov kabinet u zgradi Predsjedništva BiH, a kako su objavili mediji u Sarajevu, to je učinjeno na zahtjev kabineta bošnjačkog člana Predsjedništva Šefika Džaferovića koji tvrdi da se prisustvom zastave Srpske krši Zakon o zastavi BiH.





(24sata.info)