Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je Srni da je noćno uklanjanje zastave Republike Srpske ispred njegovog kabineta u zgradi Predsjedništva nedopustivo i skanadalozno i očigledno predstavlja pokušaj Šefika Džaferovića i Željka Komšića da mu pošalju poruku da tamo nema mjesta za Srbe.

Foto: 24sata.info

"Taj potez simbolički samo potvrđuje namjeru hegemonističkih krugova u Sarajevu da protivno Dejtonu eliminišu Republiku Srpsku, jer histerični noćni juriš na zastavu Republike Srpske upravo to demonstrira", rekao je Dodik Srni upitan da prokomentariše sinoćnje uklanjanje zastave Srpske ispred njegovog kabineta u zgradi Predsjedništva BiH u Sarajevu.



On je naglasio da zastava Republike Srpske ispred njegovog kabineta i na ceremoniji predaje akreditivnog pisma novoimenovanog ambasadora Srbije, nije nikakva bahatost i neodgovornost, niti skrnavljenje, kako to navode Džaferović i Komšić.



"To je moja potreba za simboličkim predstavljanjem svog identiteta i identiteta naroda kome pripadam i koga predstavljam. Boja i simbolika zastave Republike Srpske ne vrijeđa nikoga i predstavlja njen zvanični vizuelni identitet. Kome to može da smeta? Nikom dobrnamjernom", istakao je Dodik, dodavši da tek kada bude uklonjena zastava Federacije BiH, onda neko ima pravo da mu nešto kaže.



On je rekao da je zabrinjavajuće da je zastava brutalno uklonjena poslije radnog vremena, kad nikog nije bilo u kabinetu, što samo govori da je zgrada Predsjedništva BiH nesigurno mjesto za njegovo normalno funkcionisanje.



"Za pretpostaviti je da po zgradi, odnosno mom kabinetu, kada nema nikog vršljaju pripadnici raznih obavještajnih službi koje kontroliše sarajevski politički krug", naglasio je predsjedavajući Predsjedništva BiH.



Dodik je poručio da ga noćni atak na zastavu Republike Srpske neće spriječiti da ona uvijek bude istaknuta ispred njegovog kabineta i tamo gdje se on nalazi kad god je i dokle god je u zgradi Predsjedništva BiH, svidjelo se to kome ili ne.



Zastava Republike Srpske koja je bila istaknuta ispred kabineta predsjedavjućeg Predsjedništva BiH u Sarajevu uklonjena je sinoć na zahtjev kabineta bošnjačkog člana Šefika Džaferovića.



Zastava Srpske bila je istaknuta i juče, pored zastave BiH, u svečanom salonu kada je Dodik danas primao akreditivna pisma ambasadora Srbije Aleksandra Đorđevića.





(24sata.info)