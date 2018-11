Godina koja je na izmaku u Bosni i Hercegovini, uz ostalo, mogla bi biti zapamćena i po nešto višoj prosječnoj temperaturi zraka u odnosu na prethodne, smatraju klimatolozi. Iako je do kraja 2018. ostalo nešto više od mjesec dana, mjerenja temperature zraka za prethodnih deset mjeseci govore da je prosječna temperatura viša za 1,5 do dva pa i 2,5 stepena u odnosu na višegodišnji prosjek.

Ilustracija / 24sata.info

Dženan Zulum, klimatolog iz Odsjeka za klimatološka istraživanja i studije pri Federalnom hidrometeorološkom zavodu Bosne i Hercegovine (FHMZBiH), s novinarom Anadolije razgovarao je o prosječnim temperaturama i količini padavina zabilježenim u Bosni i Hercegovini ove godine, te ih uporedio s višegodišnjim prosjekom.



”Ako posmatramo čitavu godinu, onda možemo da kažemo da su u prvih deset mjeseci na području BiH, temperature otprilike više od 1,5 do 2-2,5 stepena u odnosu na višegodišnji prosjek”, kazao je Zulum.



Januar je ove godine bio natprosječno topao, a temperature su bile veće za tri do četiri stepena u odnosu na višegodišnji prosjek. Prema Zulumovim riječima, april 2018. bio je najtopliji četvrti mjesec otkako postoje službena mjerenja na području BiH.



”U ljetnom periodu, iako je bio topliji u odnosu na višegodišnji prosjek, ipak, nisu zabilježena velika odstupanja. Primjera radi, u proteklih sedam do deset godina smo imali u ljetnom periodu znatno više temperature u odnosu na ovo ljeto, ali moramo naglasiti da je ovo ljeto bilo toplije u odnosu na period 1961.-1990.”, rekao je Zulum, koji je dodao kako je riječ o periodu koji Svjetska meteorološka organizacija uzima kao glavni reper.



U prvih deset mjeseci ove godine količina padavina na prostoru BiH je bila u granicama višegodišnjeg prosjeka, s tim što je u ljetnom periodu to bilo više u odnosu na višegodišnji prosjek.



Međutim, kako je objasnio Zulum, od druge polovine augusta do danas zabilježena je znatno manja količina padavina u odnosu na višegodišnje prosjeke. Izuzetak je druga polovina septembra, kada su u Hercegovini u dva do tri dana zabilježene veće količine padavina, na nekim prostorima i iznad 150 litara po kvadratnom metru.



”U centralnim krajevima naše zemlje one su bile iznad 300 milimetara, otprilike to je bilo u Sarajevu 340, u Bihaću 336 milimetara odnosno litara po metru kvadratnom. U Hercegovini količine padavina u proteklom ljetu su bile znatno manje i kretale su se od 250 litara po metru kvadratnom“, rekao je Zulum.



Podsjetio je na 2006. godinu kada je u Sarajevu zabilježena veća količina padavina tokom ljeta u odnosu na ljeto 2018. Dodao je i kako je u Sarajevu zabilježen najveći broj kišnih dana tokom ljeta. U Sarajevu i Jajcu u junu izjednačeni su rekordi po broju kišnih dana, a u julu je u Sarajevu zabilježeno 19 dana s kišom što je apsolutni rekord broja kišnih dana za taj mjesec.



U oktobru ove godine temperature na većini stanica FHMZ su bile iznad 20 stepeni Celzijusa, ali je ipak, tvrdi Zulum, riječ o uobičajenoj pojavi.



Najniža temperatura ove godine izmjerena je na Bjelašnici 28. februara i iznosila je minus 21,6 stepeni. Slijede Livno s minus 19,5 (27. februara), Ivan Sedlo s minus 16,4 (27. februara) i Sarajevo s minus 12 stepeni (27. februara). Najviša temperatura izmjerena je u Mostaru 38,2 stepeni Celzijusa (10. augusta). U Zenici je 9. augusta izmjereno 36,5 stepeni.



Kako je kazao Zulum, početkom decembra trebali bi biti saopćeni zvanični podaci o zimskom periodu (decembar, januar, februar) 2018./2019.



Početak mjerenja temperature zraka na prostoru Bosne i Hercegovine datira iz 19. stoljeća kada su uvedena prva zvanična instrumentalna mjerenja na području zemlje.



Od tada, pa do danas, kontinuirano se vrše mjerenja i osmatranja na većem broju meteoroloških stanica u Bosni i Hercegovini. Zulum je pojasnio kako je nakon rata u Bosni i Hercegovini 1992.-1995. značajno smanjen broj meteoroloških stanica.



Danas ih na području BiH ima više od 20, odnosno 14 s ljudskom posadom u Federaciji, ali postoje i automatske stanice.





(AA)