U Bosni i Hercegovini sutra će preovladavati oblačno vrijeme.

Arhiv / 24sata.info

Tokom dana povremeno i ponegdje je moguća slaba rosulja. U večernjim satima kiša se očekuju u Hercegovini, zapadnoj, jugozapadnoj i djelimično centralnoj Bosni, Vjetar slab do umjeren, uglavnom, južni i jugoistočni. Jutarnje temperature od 2 do 6, na jugu od 7 do 12, a dnevne od 9 do 15, na jugu od 13 do 17 stepeni.



U BiH će u nedjelju, 25. novembra biti oblačno vrijeme s kišom u većini područja. Intenzivnije padavine bit će na sjeveru i jugoistoku Hercegovini, gdje se očekuje između 30 i 50, lokalno i do 80 l/m2 kiše. Jutarnje temperature od 3 do 7, na jugu od 8 do 13, a dnevne od 10 do 15, na jugu od 14 do 18 stepeni.



U BiH će u ponedjeljak, 26. novembra biti pretežno oblačno vrijeme s kišom u većini područja. Prijepodne u većem dijelu centralne i istočne Bosne bit će bez padavine, a poslijepodne padavine se ne očekuju u Krajini i Posavini. Jutarnje temperature od 4 do 10, na jugu od 9 do 14, a dnevne od 8 do 12, na jugu od 11 do 15 stepeni.



U Bosni će u utorak, 27. novembra biti pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom rosuljom. U Hercegovini prijepodne bit će sunčano, a tokom poslijepodneva očekuje se naoblačenje praćeno kišom. Poslijepodne slaba kiša se očekuje u nižim područjima centralne, istočne i jugoistočne Bosne, a u višim susnježica i snijeg. U večernjim satima ili u noći sa utorka na srijedu i u nižim područjima Bosne je moguć slab snijeg ili susnježica. Jutarnje temperature od 0 do 4, na jugu od 8 do 12, a dnevne od 1 do 5, na jugu od 10 do 14 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

(FENA)