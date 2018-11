Objavljena je vremenska prognoza za nekoliko predstojećih dana u Bosni i Hercegovini, a kako je saopćeno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u predstojećih nekoliko dana očekuje nas oblačno vrijeme s padavinama.

Petak: u većem dijelu Bosne se očekuje pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjerena oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu zemlje od 4 do 8, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 12, na jugu zemlje od 12 do 16 stupnjeva.



Subota: u Bosni i Hercegovini umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana, postupno povećanje oblačnosti. U centralnim i istočnim područjima se očekuje i kiša. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu zemlje od 5 do 10, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 8 i 13, na jugu zemlje od 12 do 16 stupnjeva.



Nedjelja: u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Tokom dana, postupan prestanak padavina. Jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7, na jugu zemlje od 5 do 10, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 8 i 14, na jugu zemlje od 13 do 17 stupnjeva, saopćeno je.



