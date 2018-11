Bivši predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović dobitnik je ovogodišnje Međunarodne nagrade „Isa beg Ishaković“, koja mu je uručena večeras na svečanoj dodjeli u Narodnom pozorištu Sarajevo.

Foto: Fena

Iz Komiteta Međunarodne nagrade “Isa-beg Ishaković” su naveli da je Josipović bio državnik koji je značajno unaprijedio odnose u regiji Zapadnog Balkana, te da je posebno doprinio jačanju prijateljskih veza Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, potičući dijalog. Komitet je i ove godine okupio najeminentnije predstavnike bosanskohercegovačke akademske zajednice kojim je predsjedavala akademkinja Adila Pašalić-Kreso.



Govoreći o ovogodišnjem laureatu, Pašalić-Kreso je istakla da je nedovoljno samo kazati da je neko poticao dijalog, da je pažljivo gradio i unapređivao odnose.



- Ovogodišnji lauret je te napore činio funkcionalnim, upotrebljivim. Korisno je barem za večeras razdvojiti dopadljivu retoriku u funkciji nečinjenja od praktične podrške. I što je možda još važnije, živimo u okolnostima gdje je najveći prijatelj onaj koji, ako vam ne može pomoći, neće ishitriti ni neki pogrešan korak - kazala je akademkinja Pašalić-Kreso.



Braniti i odbraniti različitost, kako je navela, deviza je koju stoljećima prepoznajemo upravo u BiH.



- Zajedno u različitosti, to su temelji na kojima smo strpljivo podizali i poratno bh. društvo ugrađujući tako sebe i našu zajednicu u jednu bolju i pravedniju Evropu. Oni koji ruše mostove između drugačijih, oni otvoreno potkopavaju temelje evropskog društva u cjelini - kazala je Pašalić-Kreso.



Svečanoj akademiji na kojoj je Josipoviću uručeno priznanje prisustvovale su visoke zvanice iz društveno-političkog i kulturnog života u BiH, predstavnici međunarodne zajednice, diplomatskog kora i drugi.



U svom obraćanju visokim zvanicama Josipović je kazao da predsjednici država i vlada znaju dobiti brojne nagrade i priznanja. Nekad su, po njegovim riječima, dodijeljena iskreno i dobivena zasluženo. Druga su pak protokolarne naravi, a ima i onih nezasluženih uglavnom politički motiviranih.



- Vrijeme nakon isteka mandata daje konačni sud i o djelovanju visokih dužnosnika i o nagradama koje su dobili. I ja dijelim isto iskustvo. Primio sam brojne domaće i međunarodne nagrade svjestan njihove različite naravi - kazao je Josipović.



Naglasio je da mu je ova nagrada posebno draga, te da je dobija kada više nema važnu ulogu na političkoj sceni i svu onu stvarnu ili prividnu moć i popularnost koja prati aktualne političke vođe. Nagrada koja mu je dodijeljena, kako je rekao, zato zasigurno nije jeka visoke političke dužnosti koju on danas nema.



- Nagradu razumijem kao vaš odnos prema načinu kako sam kao predsjednik susjedne Republike Hrvatske gradio prijateljske odnose među našim državama i narodima, kao i vaš odnos prema pitanjima pomirenja i suradnje koje sam tada zagovarao, kao što to činim i sada.



Josipović je podcrtao da nema važnije zadaće za političare, posebno onih koji nose teret najviših dužnosti, od toga da brinu o miru i dobrosusjedskim odnosima, a za to se, istakao je, valja boriti doslovno svaki dan, kao što se valja boriti i za našu zajedničku evropsku budućnost. Josipović je posebno istakao da svoju politiku pomirenja, prijateljstva i suradnje nikada neće promijeniti.



Nagrada „Isa-beg Ishaković“ ime je dobila po osmanskom upravitelju Bosne iz 15. stoljeća koji se smatra jednim od utemeljitelja Sarajeva kao urbanog centra u tom razdoblju.



Utemeljitelj nagrade je Društvo za zaštitu kulturne baštine Klepsidra, osnovano s ciljem promicanja multikulturnog i multietničkog nasljeđa.



(FENA)