U Banjaluci, na Trgu Krajine, počeo je četvrti veliki skup na kome je bilo mnogo manje građana od prethodnih skupova. Okupljenim se obratio Davor, otac ubijenog mladića Davida Dragičevića, koji je ponovio da ga je ubila država.

Foto: BN

Držeći sliku ubijenog sina, Davor je rekao to je njegovo dijete.



To je moj sin, to je Suzanin sin, Teodorin brat...On se zahvalio svima koji mu pružaju podršku da dođe do pravde i istine.



"Zavijam, kumim i molim 241 dan. Tražim pravdu za Davida i za svu djecu...",kazao je Davor.



On je rekao da će pravda stići za ubijeno dijete.



Imao je i poruku za međunarodnu zajednicu.



"Ovo je Balkan...Emotivni smo i ratoborni...Svakom zlu jednom dođe kraj".



Poručio je da ide do kraja, na što su i okupljeni uglas rekli: Idemo do kraja!



Nakon obraćanja oca ubijenog Davida, puštena je Davidova pjesma "Klinac u getu".



(BN TV)