Odbrana Boška Devića zatražila je u završnoj riječi da on bude oslobođen optužbi za zločin počinjen u augustu 1992. na području Ključa, nakon čega je izricanje presude najavljeno za 7. decembar.

Sud BiH / 24sata.info

Branilac Marinko Brkić je rekao da niko od svjedoka do 2015. nije Devića spominjao kao saizvršioca zločina, imao saznanja o njegovom pojavljivanju u ključkim mjestima, niti je čuo za njega, a kamoli da je tamo bio.



“Tužilaštvo van razumne sumnje nije dokazalo djelo koje je optužnicom stavljeno na teret. Optužen je na osnovu nepouzdanih i međusobno kontradiktornih iskaza”, istakao je branilac i naveo da će jedina pravična odluka biti da se Dević oslobodi.



Istakao je i kako optužba nije dokazala nijednu nedopuštenu radnju u pogledu odvođenja iz kuća civila u Gornjem Kamičku, niti da je Dević pripadao širokom sistematičnom napadu.



Svjedoci koji imaju neposredna saznanja, prema riječima branioca, nisu poznavali optuženog, a neki od njih su u sudnici navodili kako su čuli za njega, dok ostali dokazi Tužilaštva od inkriminirajućih činjenica sadrže samo blijede sumnje.



Za odbranu je sporan opis jednog od naoružanih vojnika u pogledu njegove visine što su govorili svjedoci, čime su pokušali opisati visinu optuženog. Sama radnja prepoznavanja je ocijenjena nezakonitom.



“Odbrana tvrdi da je došlo do zamjene identiteta na štetu mog branjenika i to u noći izvršenja djela”, naglašava Brkić.



Dević, nastavlja njegov branilac, jeste bio kratko angažovan u mjestu Peći, nakon čega je dobio angažman u jedinici za raščišćavanje terena i kopanje rupa za dalekovode na Grmeču na relaciji Bosanski Petrovac – Ključ, te da nije bilo moguće da se od mjesta radne obaveze kretao prema Gornjem Kamičku koji je bio udaljen dvadesetak kilometara.



“Nesporna je činjenica da je primarni zadatak bio gradnja dalekovoda na području Bosanske Krajine zbog nestanka električne energije. Svjedoci i odbrane i optužbe su potvrdili da električne energije nije bilo u Ključu”, kaže branilac i dodaje da Dević nije bio u Gornjem Kamičku kada su se desila ubistva četiri civila.



Na kraju je branilac naveo da je Dević prosvjetni radnik, da nikada nije prekršajno kažnjen i nikome nije uzeo sat, te da je sa porodicom poslije rata odlazio u Ključ kao nevin čovjek.



Devića, nekadašnjeg pripadnika Vojske Republike Srpske (VRS), optužnica tereti da je s još tri vojnika učestvovao u ubistvima četiri osobe u selu Kamičak 11. augusta 1992.



Dević je u svom obraćanju Sudu negirao da je počinio djelo koje mu je stavljeno na teret i istakao da sporne večeri nije bio u Kamčiku niti je mogao učestvovati na način kako to opisuje optužnica.



“Nisam nikoga ubio. Nisam nikome stavljao bajonet pod vrat, jer isti nisam imao, niti sam privodio, maltretirao, saslušavao… Čista mi je savjest bez obzira na sve što sam slušao u sudnici”, rekao je Dević, prenosi BIRN.





(FENA)